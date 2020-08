Jill Biden, la figura que puede darle la victoria a Biden sobre Trump

Washington, Estados Unidos.

"Soy el esposo de Jill Biden". Con su broma favorita, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, cerró el martes en la convención del partido la intervención de su esposa, maestra y figura unificadora que ha cosechado halagos incluso entre republicanos.



La mujer de 69 años expuso una imagen más íntima de Joe Biden, cuya vida, a los 77, fue sacudida varias veces por la tragedia.



"¿Cómo unir a una familia rota? De la misma manera que se une a una nación", dijo en un testimonio vibrante, destacando la capacidad de unión que el demócrata busca enfatizar.



"Con amor y comprensión, y con pequeños gestos de bondad. Con valentía. Con fe inquebrantable", dijo su esposa.





Joe y Jill Biden se casaron en 1977, cinco años después de que la primera esposa y la hija menor del senador murieran en un accidente automovilístico.



Aún pequeños, sus dos hijos sobrevivientes, Beau y Hunter, sugirieron ellos mismos que se casara con Jill, relata Joe Biden en sus memorias, donde escribió: "Ella me devolvió la vida".



En un discurso grabado en una escuela secundaria en Wilmington, ciudad natal de la familia en Delaware, donde enseñó, recordó esos primeros años de la relación: "Joe siempre les decía a los chicos: 'Mamá nos envió a Jill'".



La educadora interrumpió su carrera cuando tuvo una hija, Ashley, en 1981, pero luego regresó al terreno para obtener un doctorado en educación. Jill todavía enseña en una universidad.



También habló de la muerte de Beau Biden en 2015 y de cómo su esposo, entonces vicepresidente de Barack Obama, tuvo que buscar fuerzas para volver a trabajar en la Casa Blanca poco después.



"Hemos descubierto que es el amor lo que une a una familia", dijo en un discurso que igualmente abordó las crisis que azotan a Estados Unidos, describiendo el silencio de las escuelas cerradas por la pandemia y las tensiones en el país durante la administración de Donald Trump, aunque sin nombrarlo.



"Hay quienes quieren decirnos que nuestro país está dividido más allá de toda esperanza, que nuestras diferencias son irreconciliables. Pero eso no es lo que yo he visto en estos meses" de campaña, afirmó.



"Hemos demostrado que el corazón de nuestra nación aún late con bondad y coraje".



Al entrar al salón de clases, Joe Biden lanzó su línea de apertura usada en muchos de sus discursos de campaña: "Soy el esposo de Jill Biden".



Tras este discurso, "se puede entender por qué ella es el amor de mi vida y el pilar de nuestra familia", dijo el exvicepresidente (2009-2017), y senador por más de 36 años. "Ella es la persona más fuerte que conozco", agregó.



En un extraño momento de tregua en medio de una campaña áspera, el senador republicano y aliado de Trump, Lindsey Graham, elogió el discurso de Jill Biden, "una persona notable".

Freno a un manifestante

Durante las primarias demócratas, Jill acompañó por Estados Unidos a su esposo, con un vigor que a veces parecía aún mayor que el del propio candidato.



En una de esas apariciones, dio un paso en falso, al llamar a los votantes demócratas a "tragarse un poco" la pastilla para votar por él, según ella, el más capaz de unir al partido pero también de atraer a los independientes, e incluso republicanos.



"Bien, su candidato puede estar mejor, por ejemplo en salud, que Joe, pero hay que pensar especialmente en quién puede ganar estas elecciones" del 3 de noviembre, deslizó.



Se mantuvo discreta ante la acusación de Tara Reade, que asegura que Joe Biden la violó en la década de 1990, acusación que el candidato demócrata rechazó categóricamente.



El exsenador ha sido criticado por tener una relación demasiado cercana con las mujeres, que se quejaban de gestos demasiado intrusivos.

Vea: Obama arremete contra Trump: "Hizo de la presidencia un reality show"



Consultada al respecto, Jill Biden aseguró haber visto solo un comportamiento inocente de su marido, al tiempo que precisó que había "aprendido" de las declaraciones de estas mujeres que consideraban invadido su espacio privado.



De esbelta figura, la mujer no dudó en rechazar, durante una reunión en Los Ángeles en marzo, a un manifestante que se acercó a su esposo.



Su gesto se volvió viral. Pero no pareció sorprender a Joe Biden. En broma, dijo que era mejor no meterse con su compañera por más de cuarenta años.