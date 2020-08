AMLO muestra video de sobornos ligados a caso de corrupción de exjefe de Pemex

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró este martes un video de dos exfuncionarios del Senado mexicano recibiendo sobornos en medio del escándalo de corrupción del exjefe de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya.



En el video, publicado originalmente en YouTube el 16 de agosto pasado, se observa a dos exfuncionarios del Senado vinculados al opositor PAN, recibiendo fajos de billetes para después introducirlos en maletas negras.



El material se viralizó en internet el lunes después de que López Obrador pidiera que se difundieran detalles de las acusaciones que hizo Lozoya contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray, sobre sobornos entregados a legisladores para la aprobación de la reforma energética, que abrió el sector a capitales privados tras 75 años de monopolio estatal.









López Obrador pidió que se difundiera el video durante su habitual conferencia de prensa matutina al señalar que los medios de comunicación "no le están dando la importancia que tiene".



"Muchos se informan por televisión abierta, ahora por el canal 11, por el 22, por el 14, ¿por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían", dijo.



El mandatario agregó que la fiscalía general dirá si es un video que entregó Lozoya como sustento de sus acusaciones. Sin embargo, fuentes dijeron a la prensa mexicana que el video no ha sido presentado como prueba ante la fiscalía.



"Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la fiscalía, si tiene cambios o es otro", dijo el presidente en su habitual conferencia de prensa matutina.

Emilio Lozoya, de 45 años y quien dirigió Pemex de 2012 a 2016, fue extraditado desde España el pasado 17 de julio para ser procesado por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.



Apenas el 11 de agosto pasado, la fiscalía general dijo que, según Lozoya, la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos por unos 4,4 millones de dólares que financiaron la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).



Según la autoridad, Lozoya acusó también a Peña Nieto y a Videgaray de comprar votos de legisladores para las reformas estructurales que fueron aprobadas en 2013 y 2014.