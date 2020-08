Juez de EEUU anula condena por asesinato contra latino que pasó 25 años preso

California, Estados Unidos.

Arturo Jiménez, que ha pasado 25 años de su vida en la cárcel acusado de un crimen que no cometió, podrá a partir de este jueves volver a ser un hombre completamente libre luego de que un juez anulara ayer su condena por asesinato en primer grado.



Jiménez fue hallado culpable de la muerte de un adolescente hispano de 14 años ocurrida en 1994 durante una confrontación entre pandilleros rivales, aunque siempre alegó que era inocente.





De acuerdo con la decisión tomada por el juez Ronald Coen de la Corte Superior de Los Angeles, la acusación por el asesinato de Hugo Colmenarez no podrá volverse a presentar contra Jiménez, de 44 años, ya que el acusado "no recibió un proceso justo".



Con ayuda de la organización Proyecto de Inocencia del Norte de California (NCIP), el caso fue revisado en varias instancias judiciales y se encontraron errores procesales y fallas de la defensa y la acusación, explicó la organización.



"Al momento de su condena, Arturo tenía solo 18 años de edad. Ahora está finalmente libre y planea vivir con su familia", señaló NCIP en su cuenta de Twitter al anunciar la decisión favorable a Jiménez.



Los abogados de la entidad ayudaron a demostrar que solo un testigo -una joven mujer- había identificado a Jiménez como el autor de los disparos que causaron la muerte a Colmenarez. No obstante, la testigo "se encontraba en el asiento trasero de un vehículo y vio a quien disparó solo durante un instante", expuso NCIP en un comunicado acerca del caso.



En su versión de los hechos, Jiménez señaló que había escuchado los disparos -ocurridos en una gasolinera donde había entre 15 y 20 personas- cuando estaba cerca del lugar y se dirigió al sitio en su camioneta Blazer para ver si alguien necesitaba ayuda.

Un amigo de la víctima que estaba junto a Colmenarez cuando el adolescente recibió los disparos le dijo a la Policía que el conductor de la camioneta Blazer no era quien había disparado.



Sin embargo, el abogado defensor de Jiménez nunca presentó esta y otras evidencias en favor de su inocencia, por lo que el juez Coen dictaminó que el latino fue "privado de la asistencia de un abogado constitucionalmente eficaz".



Jiménez, quien se encontraba en libertad condicional desde abril, anunció que ahora que ha sido completamente exculpado "espera explorar oportunidades educativas y de consejería", según informó NCIP. EFE