Hondureños en EEUU piden ser censados para poder votar en 2021

La Fundación 15 de Septiembre, que agrupa a hondureños en Florida, denunció este lunes que el Gobierno de Honduras los está ignorando en la reforma electoral al no facilitar una tarjeta de identificación a cerca de un millón de inmigrantes de ese país que calcula viven en EE.UU. para participar en las elecciones de 2021.



"Necesitamos la nueva identificación y que nos enrolen para saber cuántos hondureños hay en Estados Unidos", indicó a Efe Juan Flores, presidente de la Fundación.



Flores se quejó que "ninguno de los 319 artículos de la (nueva) reforma electoral menciona a los emigrantes".



Según indicó, en Estados Unidos podrían beneficiarse cerca de un millón de hondureños si se les provee a tiempo de una tarjeta de identificación.



"En enero enviamos un documento a la comisión de reforma electoral y no hemos recibido respuesta. Están ignorando nuestra voz y nos convierten en ciudadanos de segunda categoría", se lamentó.



Según Flores, debido a que no existe un registro electoral permanente de hondureños en Estados Unidos, solo 50.000 personas pueden votar desde EE.UU. para elegir un candidato a las elecciones presidenciales de Honduras, que tendrán lugar en noviembre de 2021.



"El Registro Nacional de las Personas (RNP) se creó para que todos los hondureños tengan una nueva identificación, pero a los emigrantes (en EE.UU.) nos han dejado de último", reiteró.



Según cifras que maneja el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, en 2010 había unos 731.000 hondureños en Estados Unidos, "pero no todo el mundo se censa por miedo".



"Solo en las caravanas (migratorias) de 2014 entraron muchos, miles. Si redondeamos las cifras, tendríamos más de un millón de hondureños aquí. De ahí que necesitamos la nueva identificación y que nos enrolen para saber cuántos hondureños hay verdaderamente en Estados Unidos", reclamó.



"En las últimas elecciones, en 2017, solo 2.526 personas (hondureños) pudieron votar en Estados Unidos, según datos oficiales. Es un acto de discriminación y violación de los derechos humanos de los hondureños", afirmó.



Flores detalló también que "los miles de fallecidos en el exterior tampoco han sido depurados en el sistema electoral".



"Nos dejan de último porque en Honduras en marzo habrá elecciones primarias para sacar un candidato. ¿Quién me asegura a mí que no van a usar mi identificación?", preguntó.



Según puntualizó Flores, las reformas electorales que empezaron en 2019 concluyen dentro de 30 días y pasado este tiempo "se harán ley". EFE