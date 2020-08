Trump pide una porción de dinero por la compra de TikTok  

Washington, Estados Unidos.



La demanda del presidente Donald Trump de que su gobierno reciba un pago por la compra de la aplicación china TikTok por una empresa estadounidense fue este martes considerada inconstitucional y parecida a una extorsión.



Trump se dijo el lunes dispuesto a aprobar que Microsoft u otra empresa estadounidense compren activos de TikTok, tras amenazar con prohibirla por razones de seguridad nacional, pero solicitó que una "porción sustancial" de cualquier transacción sea vertida al Tesoro.



Trump carece de potestades para hacer esa exigencia, dijeron sus críticos, y agregaron que esa idea es perniciosa para los negocios y las relaciones internacionales.



"Es una especie de táctica de la mafia que se podría ver en Rusia", dijo James Lewis, uno de los directores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.



"No es una buena práctica y no creo que sea constitucional". agregó.



Bobby Chesney, profesor de derecho de la Universidad de Texas, dijo que la idea de Trump "es groseramente inapropiada e indecorosa, sin mencionar que no tiene sustento legal".



Los periodistas del diario The Wall Street Journal Spencer Jakab y Dan Gallagher dijeron en un artículo de opinión que Microsoft debería rechazar cualquier idea de ese tipo.



"Si la propuesta es seria y considerada legal, sentaría un peligroso precedente para hacerse de negocios extranjeros a través de regulaciones arbitrarias y abre la puerta para que empresas estadounidenses reciban el mismo trato", escribieron.



"Si el precio incluye algún tipo de pago inusual al Tesoro de Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos tienen más para perder que ganar si participan", afirmaron.



Con miles de millones usuarios en todo el mundo, la red social TikTok se ha convertido en el más reciente objeto de pelea entre China y Estados Unidos, las mayores potencias mundiales.



Para Washington, el gobierno de China utiliza a TikTok para espionaje, lo que la compañía niega.