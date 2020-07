Trump reabrirá escuelas en otoño cuando EEUU roza 3 millones de casos

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, propuso este martes reabrir las escuelas en el país a partir de otoño, mientras el país avanza hacia los tres millones de contagiados por la COVID-19 y supera los 130.000 fallecidos a causa de la pandemia.



"Queremos reabrir las escuelas. Todos lo quieren, las madres lo quieren, los padres lo quieren, los niños lo quieren. Es tiempo de hacerlo", dijo Trump al encabezar un encuentro con autoridades de distintos niveles, representantes del sector educativo, padres de familia y estudiantes.



Junto a la primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, el gobernante indicó espera que la reapertura escolar se haga "rápidamente" en el próximo otoño.

ESCUELAS, ESPACIOS DE ALEGRÍA

Pese a admitir que se trata de una "enfermedad horrible", Trump aseguró que "a los jóvenes les va extraordinariamente bien", en referencia a las bajas estadísticas de decesos en los casos de contagios de personas jóvenes.



Incluso se declaró dispuesto a "presionar" a los gobernadores y a todos para conseguir este objetivo.



En una breve intervención, la primera dama defendió que cuando los niños no van a la escuela "se están perdiendo la risa de sus amigos" , aprender de sus maestros y la "alegría del recreo y el juego".



El secretario de Salud, Alex Azar, pidió durante el encuentro, celebrado en la Casa Blanca, que nadie use las guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) "como una forma de no reabrir las escuelas".



Mientras que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, destacó que "bajo el fuerte liderazgo del presidente", la economía del país "está resurgiendo" y consideró que las escuelas " deben hacer lo mismo".



"Este es el momento de reabrir las escuelas, repensar la escuela, de ser más ágiles, más flexibles, más receptivos a las necesidades de los estudiantes en un mundo cambiante", apuntó.

RECURSOS PARA UNA VACUNA

También este martes, la farmacéutica Novavax informó en un comunicado que fue seleccionada para la llamada “Operación Warp Speed” ("velocidad asombrosa"), lo que supone el desembolso 1.600 millones de dólares para acelerar la producción de 100 millones de dosis de una posible vacuna.



El epidemiólogo principal del Gobierno de Trump, Anthony Fauci, llamó la atención este martes sobre la necesidad de no caer en la "falsa confianza" de destacar la caída de la tasa de mortalidad sin analizar las otras consecuencias de la COVID-19.



"Hay otras cosas que son muy peligrosas y malas sobre este virus", afirmó el experto en una conferencia de prensa difundida por medios locales.



El epidemiológo, quien ya advirtió el lunes de que el país aún se encuentra en su primera ola de contagios, dijo durante esta jornada que es una "falsa narrativa" consolarse con una tasa de mortalidad más baja.



Medios locales han indicado que pese a la escalada de los contagios en varios estados, las muertes no han aumentado de manera desproporcionada, lo que puede deberse a que el porcentaje de nuevos contagiados son adultos más jóvenes.



La pandemia no da tregua en estados como Florida, que ha sumado en las últimas 24 horas 7.437 casos nuevos y 63 fallecimientos por la enfermedad.

Vea: Gobierno de Trump retira formalmente a EEUU de la OMS



Desde el 1 de marzo Florida acumula 213.794 casos de coronavirus, de los cuales la gran mayoría se han producido desde comienzos de mayo, cuando comenzó la reapertura económica.



Arizona reportó este martes 3.653 nuevos casos de coronavirus y 117 muertes en un día en medio del resurgimiento de los contagios en ese estado, donde el 90 % de las camas en las unidades de cuidado intensivo están ocupadas.



Debido a la pandemia, la feria estatal de Texas, que se celebra tradicionalmente en Dallas, canceló su edición de este año, cuando ese estado acumula 200.557 contagiados y 2.655 fallecidos.