American Airlines llena sus aviones de pasajeros y genera críticas

Florida, Estados Unidos.

American Airlines operó de nuevo el miércoles llenando sus aviones a plena capacidad, lo que suscitó la desaprobación de las autoridades sanitarias cuando la pandemia de covid-19 se acelera en parte de Estados Unidos.



Si bien grandes compañías estadounidenses como Delta Air Lines habían optado en mayo por bloquear asientos para respetar el distanciamiento social a bordo de sus aeronaves, otras aerolíneas como United Airlines prescindieron de implementar la medida por el descenso de la cantidad de pasajeros.





La decisión de American Airlines llega en plena aceleración de la reapertura de la economía, que coincide con un nuevo brote de la pandemia.



"American Airlines nos decepcionó mucho" cuando hizo el anuncio el viernes, dijo el director de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, ante el comité de salud del Senado el martes.



"No creemos que este sea el mensaje correcto", agregó.



El doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud, también criticó la decisión, al advertir que la cantidad de contagios podría aumentar a 100.000 por día si no se toman medidas como el uso de mascarilla generalizado.



"Obviamente, (la decisión de American Airlines) es algo preocupante. No sé qué motivó esta decisión", dijo Fauci al Senado.



"Creo que en el espacio confinado de un avión, es aún más problemático".



El nuevo coronavirus ya ha matado a más de 127.000 personas en Estados Unidos y el país registra aún más de 42.000 nuevos casos diarios, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins, usado como referencia.



Y debido al aumento de los contagios y de las muertes, especialmente en el sur y el oeste del país, algunos estados estadounidenses han tenido que frenar el proceso de desconfinamiento.

Vea: Nueva York pospone indefinidamente vuela al interior de bares y restaurantes



Pero American Airlines salió al paso a las críticas alegando que son "inflexibles" en su "compromiso" con la seguridad y el bienestar de los pasajeros y los miembros de la tripulación, según dijo un portavoz de la compañía a la AFP.



La aerolínea destacó las "diferentes fases de protección en el lugar" para los viajeros, citando el uso de una mascarilla obligatoria, mejores procedimientos de limpieza y una "lista de verificación de síntomas covid-19 antes del vuelo".



La compañía también ofrece a sus clientes la posibilidad de modificar sus planes de viaje sin costo adicional cuando se les informa que su vuelo estará lleno hasta el 30 de septiembre.