Economía de EEUU se recupera más rápido de lo previsto, afirma presidente de la Fed

Washington, Estados Unidos.

La recuperación de la economía estadounidense comenzó antes de lo previsto, indica el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, en un discurso que debe pronunciar el martes en una comisión ante la Cámara de Representantes.



"Entramos en una nueva fase importante y lo hicimos antes de lo previsto", sostiene en sus declaraciones, aunque la producción y el empleo siguen en niveles muy inferiores a los de antes de la pandemia, constata. Según Powell, el ritmo de reactivación es "extremadamente incierto" y "dependerá en gran parte del éxito en contener el virus".



Además, un restablecimiento completo de la economía es "poco probable" en tanto las personas no tengan toda la confianza en que la pandemia está bajo control, resalta.



"El ritmo de crecimiento dependerá asimismo de las medidas políticas a todos los niveles del gobierno para aportar alivio (a familias, empresas, colectividades locales vulnerables) y sostener la reactivación tanto tiempo como sea necesario", señala.



La preocupación resurgió en Estados Unidos de la mando de nuevos brotes de coronavirus en el sur y oeste del país, en particular en grandes estados como California, Texas o Florida, muy poblados.



El Congreso adoptó a fines de marzo un enorme plan de ayuda de urgencia de más de 2 billones de dólares, llamado CARES Act, destinado a atenuar el impacto de la crisis sobre las empresas y los trabajadores estadounidenses más vulnerables.

Powell exhorta desde hace semanas a los legisladores a votar otro plan de apoyo a la economía.



La Cámara de Representantes adoptó en mayo un gigantesco plan de ayuda por 3 billones de dólares, pero los republicanos del Senado piden cambios antes de revisarlo.



El FMI prevé una contracción de 8% este año en Estados Unidos.