Dos muertos y siete heridos en un tiroteo en Charlotte, Carolina del Norte

Carolina del Norte.

Dos personas resultaron muertas y otras siete heridas en la madrugada del este lunes durante un tiroteo en la ciudad estadounidenses de Charlotte, la más poblada del estado de Carolina del Norte, informaron los medios locales.



El suceso ocurrió durante una fiesta en la calle Beatties Ford Road, en el norte de la ciudad, que era la continuación de las celebraciones de Juneteenth, la conmemoración del fin de la esclavitud en EEUU.



Durante el tiroteo, otras cinco personas resultaron también heridas al ser golpeadas por varios vehículos, explicó en declaraciones a la prensa el jefe de la Policía local, Johnny Jennings.



La Policía acudió inicialmente a al lugar del tiroteo hacia las 00.30 hora local (05.30 GMT) para responder a una llamada sobre un vehículo que había golpeado a un peatón; al llegar se encontró con cientos de personas en la calle y el ruido de varios disparos.



"Numerosos tiradores dispararon una docena de tiros sobre la multitud", apunta un informe preliminar publicado por la Policía.



Sin embargo, los agentes no han arrestado todavía a ningún sospechoso.



Según la Policía, una mujer baleada en el suceso fue declarada muerta en el mismo lugar de los hechos, aunque no se reveló ni su edad ni su identidad.



La segunda víctima, de la que tampoco se conoce ningún dato, pereció en el hospital.



Esta mañana, la Policía no había tampoco aclarado en qué condición se encontraban los siete heridos de bala, informan medios locales.

Sobre los cinco sujetos que fueron atropellados, las autoridades locales han asegurado que están fuera de peligro y que de estos uno es un agente de policía y los otros cuatro son civiles que fueron golpeados cuando huían de las balas.



"Juneteenth", la fiesta que conmemora el fin de la esclavitud en EEUU, vivió el viernes pasado su gran momento, con actos a lo largo y ancho del país, espoleada por las protestas raciales del último mes que han hecho que una fecha tradicionalmente recordada por la comunidad afroamericana pase a recibir atención a escala nacional.



"Juneteenth" conmemora la fecha del 19 de junio de 1865, cuando un general de la Unión, Gordon Granger, leyó en Galveston (Texas) una orden federal que declaraba la libertad de los esclavos negros, dos años y medio más tarde de que el presidente Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación. EFE