Personal sanitario argentino protesta por la situación en los hospitales

Buenos Aires, Argentina.

Un grupo formado por personal sanitario de Argentina se concentró este miércoles en el obelisco de Buenos Aires para protestar por la situación que viven en los hospitales por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, en los que, denuncian, falta personal y material sanitario.



"Estamos reclamando desde el día cero que empieza la pandemia en nuestro país por que ingrese más personal de enfermería para poder enfrentarla. Y también por los equipos de protección, los cuales tienen que ser de calidad y tiene que haber la cantidad material necesaria para que el personal de salud no se infecte", señaló a Efe Luisa Pérez, enfermera del Hospital Garrahan.

La también secretaria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamó mejoras en los sueldos ya que "los salarios han quedado congelados".



"La inflación nos come día a día, los compañeros es el día 10 y no tienen salario para poder vivir", agregó.



Según los datos de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Buenos Aires, el 83% de los hospitales públicos de la ciudad no cuentan con insumos básicos, más del 50% no tienen equipos de protección necesarios y más de 100 efectivos se contagiaron en sus puestos de trabajo.



Rocío Rodríguez, residente en el Hospital María Ferrer de Buenos Aires, tilda de "gravísima" la situación del personal sanitario y reclama respuestas "inmediatas" por parte del Gobierno.



"Hoy nos hacemos presentes y nos organizamos con el conjunto de los trabajadores para poder llevar adelante nuestro reclamo y que el Gobierno de respuestas inmediatas", manifestó a Efe.







Junto a los profesionales de la salud acudieron representantes políticos, como el legislador por el Frente de Izquierda en la capital Gabriel Solano.

"Los trabajadores de la salud de nuestro país son una de las principales víctimas de los contagios de coronavirus y es la responsabilidad directa de la falta de elementos de protección personal y los bajos salarios", declaró.



Solano reclamó que se forme un comité de seguridad e higiene para hospitales, la reducción de la jornada laboral 6 horas y un bono de emergencia para los trabajadores.



Poco después de iniciarse la cuarentena para frenar la pandemia, en marzo pasado, el Gobierno nacional anunció que los trabajadores del sistema de salud público, privado y de seguridad social cobrarán bonos de 5,000 pesos (alrededor de 72 dólares) en abril, mayo, junio y julio, pero aún no se pagó ninguno.



El jueves pasado, el presidente dijo que el primer bono se haría efectivo durante esta semana, tras explicar que se dilató por cuestiones burocráticas.



"Hemos organizado un sistema de salud que si somos estrictos en el cumplimiento, está absolutamente preparado para que cada uno reciba la atención que corresponde (...) Está bien el sistema de salud si seguimos a este ritmo y no se nos desmadra", señaló el mandatario.