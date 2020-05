Panamá retira de protocolos de atención la hidroxicloroquina y la cloroquina

Panamá.



Panamá informó este martes que la hidroxicloroquina y la azitromicina, dos sustancias usadas en varios países para tratar el COVID-19, fueron retiradas junto con la cloroquina de los protocolos de atención médica porque presentan contradicciones "asociadas a arritmias cardíacas".



El pasado 23 de marzo, el Ministerio de Salud panameño dijo que estaban disponibles en el país más de 8.000 tratamientos, entre los cuales había productos como hidroxicloroquina y azitromicina, fármacos que ya habían sido utilizados en país como China y Singapur en pacientes de COVID-19 en condición leve a moderada.



"Hemos decido retirar la hidroxicloroquina, la cloroquina y la azitromicina de los protocolos de atención del Ministerio de Salud", dijo este martes Javier Nieto, infectólogo-pediatra y miembro del Comité de Asesores Contra el COVID-19 del Ministerio de Salud.

LEA: Empresarios guatemaltecos piden soluciones a los problemas fronterizos del istmo



Las autoridades sanitarias "también hemos decidido que todo investigador que tenga un protocolo que incluya estos medicamentos debe notificar que no va a ser utilizado en pacientes hasta tanto no se tenga una mayor evidencia de seguridad y eficacia de ambos fármacos", añadió Nierto, en un comunicado difundido por el Ministerio de Salud.



La evidencia de que "la principal contradicción medica" de la hidroxicloroquina, la cloroquina y la azitromicina "está asociada a arritmias cardíacas que podría llevar a la muerte" a los pacientes "fue suficiente para que Panamá recomendara remover de los protocolos de atención estos medicamentos", indicó Nieto.



El anuncio panameño llega un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijera que detendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19, al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento.



El organismo mundial indicó que la revista médica The Lancet publicó el viernes pasado un estudio en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con hidroxicloroquina, usada habitualmente contra la malaria.



"En esta lucha contra la pandemia causada por COVID-19 la ciencia y la evidencia evolucionan diariamente y lo que es una verdad hoy, tal vez mañana no lo sea", comentó el doctor panameño.



El comunicado oficial citó que "la hidroxicloroquina y la cloroquina tienen propiedades antivirales y pueden atenuar el sistema inmune, y de ambos medicamentos hubo datos de laboratorios en China que podrían inhibir la replicación del SARS-CoV-2 (COVID-19)".



"Con base en estos datos se logran hacer unos ensayos en Francia donde hubo información científica que sugería que la hidroxicloroquina podría reducir la replicación del COVID-19", dijo la misiva oficial.



Mientras que en Estados Unidos, añadió, "no se ha observado que estos medicamentos reduzcan la recuperación clínica o que evitaran que fueran entubados".



"Es más, recientemente la revista The Lancet publicó una investigación que involucró 90.000 pacientes y 400 hospitales en EE.UU. donde se pudo observar que el grupo donde los pacientes que recibían hidroxicloroquina hubo un 16 % de muertes versus el 9 % que no recibían el fármaco", dijo el comunicado oficial.



Panamá es el país centroamericano más afectado hasta ahora por el nuevo coronavirus y registraba hasta el lunes 310 muertes y 11.183 contagios confirmados de la enfermedad, que fue detectada el 9 de marzo y que ha llevado a las autoridades a aplicar desde entonces 59.339 test para detectarla. EFE