Entra en vigor prohibición de viaje de brasileños a EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

Estados Unidos adelantó para este martes la puesta en vigor de la prohibición de entrada de pasajeros procedentes de Brasil, que inicialmente empezaría el próximo jueves, según una enmienda a la decisión del presidente Donald Trump difundida este lunes por la Casa Blanca.



La decisión, firmada por Trump, modifica la fecha de vigencia de la "Suspensión de entrada como inmigrantes y no inmigrantes de ciertas personas adicionales que representan un riesgo de transmitir el nuevo coronavirus 2019", dada a conocer este domingo, así como otras disposiciones generales.





"Esta proclamación es efectiva a las 11.59 pm, hora del este, el 26 de mayo de 2020", señala la enmienda, que precisa que no aplica para las personas a bordo de un vuelo hacia Estados Unidos que haya partido de ese país antes de esa hora.



El anuncio hecho este domingo establecía que la prohibición se haría efectiva a partir de las 23.59 hora local de Washington (03.59 GMT) del próximo 28 de mayo y permanecerá vigente hasta que el presidente la rescinda.



La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló el domingo en un comunicado que la medida afecta a los extranjeros que hayan estado en Brasil 14 días antes de solicitar su ingreso a territorio estadounidense.



"Estas nuevas restricciones no se aplican al flujo de comercio entre Estados Unidos y Brasil", agregó.



La prohibición no afecta a ciudadanos estadounidenses y a residentes permanentes legales en el país, así como a otras personas que cumplan algunas de las excepciones previstas por el Gobierno de Trump.

Brasil, cuyo Gobierno es reconocido por la Administración de Trump como un aliado, es el país más golpeado de Latinoamérica por la pandemia, con 363.211 contagiados y 22.666 muertos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.



Este país se ubica por debajo de Estados Unidos en el número de casos, que este domingo ascendía a 1.657.441 en el país, de acuerdo con las cifras de la universidad, que registra 98.034 decesos en territorio estadounidense debido al COVID-19. EFE