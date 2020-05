Muere empresario de "neumonía atípica" en Nicaragua

Managua, Nicaragua

Un empresario que reclamó al Gobierno de Nicaragua por no tomar medidas para enfrentar la pandemia de COVID-19, falleció este domingo, a causa de “neumonía atípica”, informaron sus allegados.

El empresario de la industria del pan Ermis Morales, de 55 años y conocido como “el panadero encadenado”, murió en un hospital de Managua, casi un mes después de haber solicitado públicamente al presidente Daniel Ortega, medidas de prevención ante el COVID-19, y protección económica a las pequeñas y medianas empresas.

La muerte de Morales, quien llamaba “dictador” a Ortega, causó conmoción en Nicaragua, dada su fama como opositor, pero también acarreó controversia, porque fue determinada como “neumonía atípica”, enfermedad bajo la cual se están clasificando algunas de las víctimas de COVID-19, según dijo el presidente, en días recientes.

En su última conferencia de prensa, ofrecida el 28 de abril pasado, Morales apareció con una mascarilla en su rostro y una botella de alcohol en gel en sus manos, haciendo sus reclamos a Ortega, quien al día siguiente accedió a permitir medidas básicas de prevención entre la población.

“Perdemos a un luchador incansable, siempre estaba buscando, no cómo ganar más, sino cómo hacer el pan accesible para todos, es un ejemplo para su gremio, de independencia, no se dejó absorber por otros ante el Gobierno, como pasó a muchos sindicatos, espero que se le reconozca como fue”, dijo a Efe la activista de derechos humanos Vilma Núñez, quien no ocultó su tristeza a nivel personal por lo ocurrido.

Morales era conocido por reclamar públicamente las decisiones de Ortega que consideraba “arbitrarias”. Una de sus formas más conocidas de protesta era atarse con cadenas de hierro, para simbolizar la situación de la población en Nicaragua ante el “abuso de poder” desde 2007.

En agosto pasado el empresario, quien sufría diabetes y era hipertenso, fue detenido por unas diez horas en un puesto fronterizo colindante con Costa Rica, cuando este viajaba con una conocida opositora, tiempo en el cual las autoridades no le permitieron consumir agua, alimentos, ni sus medicinas, según denunció.

Ortega ha recibido críticas, dentro y fuera de Nicaragua, por negarse a establecer restricciones, oponerse a tomar medidas de prevención, y promover actividades de aglomeración, a las que asisten los sandinistas, quienes posteriormente son enviados a realizar visitas casa por casa.

Hasta ahora el Gobierno reconoce 279 infectados por el nuevo coronavirus, con 17 muertos. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta al menos 2.323 casos, con 465 fallecidos. EFE