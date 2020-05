EEUU exige a la OMS "rendir cuentas" por su fracaso en gestión de pandemia

Washington, Estados Unidos.

El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, aseguró hoy en la asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que este organismo "fracasó en su misión" de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia y pidió que asuma sus responsabilidades por ello.



"Esto no puede volver a ocurrir, la OMS debe ser mucho más transparente y rendir cuentas", destacó el responsable estadounidense de salud en su intervención por videoconferencia ante la asamblea anual, este año se celebra de forma virtual y está consagrada a coordinar respuestas contra la pandemia de COVID-19.



Azar añadió que también hubo "un país que no hizo gala de transparencia", en alusión a China, origen de la pandemia, y criticó a la OMS por no permitir que Taiwán participe en la actual asamblea como observador, cuando podría haber dado un importante testimonio dado al éxito de su respuesta contra la COVID-19.

En abril, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo de la contribución de su gobierno a la OMS, por su desacuerdo en la gestión que el organismo ha llevado a cabo en la actual pandemia.

EEUU avanza con vacuna

Azar afirmó hoy que Estados Unidos está consiguiendo ya éxitos en los tests en humanos de posibles vacunas contra la COVID-19, subrayó que "la forma transparente en que compartimos los resultados beneficiará a todo el mundo" y destacó que su país ha asignado 9.000 millones de dólares para financiar la respuesta contra la pandemia.



Al respecto, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pomeo, añadió hoy en un comunicado que su país condena la exclusión en la asamblea de Taiwán, el primer territorio fuera de China que se puso en alerta ante el nuevo coronavirus.



"Nadie duda de que Taiwán protagonizó uno de los esfuerzos más exitosos en el mundo para contener la pandemia, pese a su proximidad al origen del brote en Wuhan (China)", señaló Pompeo"



"Democracias transparentes, vibrantes e innovadoras como Taiwán siempre responden de forma más rápida y efectiva a las pandemias que los regímenes autoritarios", añadió.



La ausencia de Taiwán "daña aún más la credibilidad y eficacia de la OMS, cuando el mundo más la necesita", concluyó. EFE