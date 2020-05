La Virgen sobrevuela El Salvador, que presenta más de mil casos de COVID-19

San Salvador.



Una figura de la Virgen de Fátima sobrevoló este miércoles El Salvador en helicóptero para que los salvadoreños reciban "paz" y "bendiciones" en medio de la pandemia del COVID-19, que se ha cobrado vida hasta ahora de 20 personas en el país centroamericano.



La actividad fue realizada por los Heraldos del Evangelio, quienes llevaron la imagen a recorrer los cielos de varias de las principales ciudades salvadoreñas.



"La idea de esto es colaborar con todas las medidas que se están tomando y ayudar a los fieles a que puedan recibir todas estas bendiciones", dijo a periodistas Iván Tessel, de los Heraldos del Evangelio, antes de comenzar el recorrido.

Fernando Constantini, de la misma congregación, aseguró que esperan que la pandemia acabe pronto y que la iniciativa surgió también para conmemorar el día que los feligreses católicos dedican a la Virgen de Fátima.



Los casos del COVID-19 se elevaron un 3,9 % en El Salvador para totalizar 1.037, de los que la mayoría se mantienen sin síntomas.



El país procesó el martes 1.905 pruebas del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19), con las que se detectaron 39 nuevos casos, mientras que la cifra de personas fallecidas llegó a 20.



Las autoridades esperan el resultado de la prueba realizada a un médico fallecido y, de confirmarse, sería el primer trabajador de la sanidad pública muerto a causa del COVID-19.



Las personas recuperadas suman 374 y los casos "activos" son 643, de los que 427 corresponden a pacientes que no presentan síntomas, 134 se encuentran estables, 49 tienen un pronóstico "moderado" y 18 "grave". En estado "crítico" se encuentran 15 personas.



El departamento de San Salvador es el epicentro de contagios del nuevo coronavirus con 469 casos, el 45,2 % de los registrados en el país, y le siguen La Libertad (centro) y Santa Ana (noroeste) con 89 y 66, respectivamente.



El Salvador se encuentra desde el jueves pasado en una cuarentena "absoluta" y "rígida" con la prohibición de la circulación del transporte colectivo y la limitación de la compra de alimentos mediante el número de identidad.



Se espera que esta cuarentena concluya el 21 de mayo, pero las autoridades no han descartado su ampliación en función del comportamiento de los contagios.