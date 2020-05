Diputados costarricenses arremeten contra Bukele: Cambie los fusiles por libros

San Salvador.

Las declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sobre el manejo de la pandemia de coronavirus en Costa Rica causaron indignación en ese país que externó una queja formal a la embajadora de El Salvador en San José.

Los diputados costarricenses también expresaron su desaprobación de las críticas de Bukele y fueron más allá al destacar las diferencias entre ambos países.

"Señor Bukele somos un país educado. No necesitamos de fusiles para hacer casos a las directivas del Gobierno. Costa Rica tiene 70 años de invertir en la salud y educación, mientras que El Salvador, han pasado matándose. Cambie fusiles por libros y hablamos en 70 años que es lo que les llevamos por delante", dijo la diputada Floria Segreda durante la audiencia del pasado viernes.

El pasado 5 de mayo, el presidente salvadoreño cuestionó durante una cadena nacional de radio y televisión la estrategia del Gobierno de Costa Rica para combatir el coronavirus y señaló que era "pan para hoy, hambre para mañana".



Dijo que como consecuencia "no van a encontrar los casos, no van a aislarlos, no van a aislar los nexos" y apuntó que esto "genera un subregistro de muertos".



"Costa Rica nos daría la falsa impresión de que han aplanado la curva, pero realmente solo han bajado la cantidad de pruebas", sostuvo.



La respuesta costarricense también llegó por medio de su canciller, Rodolfo Solano, quien aseguró que el presidente salvadoreño habló "sin ningún fundamento".



"Uno se sorprende y lamenta escuchar declaraciones que no tienen ningún fundamento. El presidente Bukele fue mal asesorado, le dieron datos incorrectos", declaró el canciller de Costa Rica.

El diputado Wagner Jimenez también reaccionó en su cuenta de Twitter contra las declaraciones de Bukele.

"Rechazo el discurso provocador y anti sistema del presidente de El Salvador sobre el manejo sanitario que el país con mucho esfuerzo ha realizado para atenuar la pandemia del nuevo Coronavirus. En Costa Rica tenemos la cultura de apoyar y respetar a las autoridades competentes", escribió Jimenez.



El Salvador registra 15 fallecidos y 695 casos de COVID-19, mientras que Costa Rica computa 6 fallecidos y 761 contagios, con lo que el porcentaje de mortalidad salvadoreño es de 2,15 % y el costarricense del 0,78 %.