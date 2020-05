Panamá rechaza su inclusión en lista de países que blanquean capitales

Panamá.



Panamá rechazó "de manera enérgica" su inclusión este jueves en una nueva lista de la Comisión Europea (CE) de países con deficiencias en las estrategias contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, por considerarla "una acción inconsulta, arbitraria y extemporánea".



Panamá ya había sido incorporado en febrero pasado en una lista del Ejecutivo comunitario de países que podían facilitar el blanqueo y la financiación del terrorismo, pero los estados miembros de la Unión Europea la rechazaron al considerar que su elaboración no fue transparente y no se mantuvo la suficiente comunicación con las naciones incluidas.



Al igual que en febrero pasado, el Ejecutivo del presidente panameño, Laurentino Cortizo, criticó ahora en un comunicado que el país ha sido incluido en el nuevo listado en base a una evaluación hecha entre 2017 y 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente que agregó a Panamá en junio de 2019 a su lista gris.



No ha habido "una evaluación independiente de la Unión Europea" ni los argumentos que haya esgrimido la Comisión Europea obedecen "a la realidad actual de Panamá".



El país centroamericano "en ningún momento ha recibido una notificación formal de esta inclusión ni se ha establecido un mecanismo que nos brinde la oportunidad de presentar los claros avances del país en estos últimos dos años", tras la inclusión en la lista del GAFI, sostuvo la Cancillería panameña.



Panamá "seguirá trabajando en su plan de acción con miras a salir de la lista de GAFI en febrero de 2021 consistente con la agenda de país en materia de transparencia, de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, de fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento efectivo de la ley", agregó la misiva oficial.



la Cancillería dijo además que "la imposición de listas grises en medio de una crisis sanitaria y económica no solo es lamentable sino que es inconsistente con una política de solidaridad y cooperación".



La nueva lista de la Comisión Europea no implica la aplicación de sanciones, restricciones en las relaciones comerciales o imposibilidad de acceder a las ayudas al desarrollo, aunque se pide a los bancos y otras instituciones financieras que tomen precauciones adicionales al realizar transacciones con los países incluidos.



El listado se enviará ahora a la Eurocámara y el Consejo de la UE (los países) para que la aprueben en el plazo de un mes, aunque es posible una extensión de otro mes más.



NUNCA SE SABE CON CLARIDAD POR QUÉ SE INCLUYE A PANAMÁ EN LISTA



La CE ha reconocido que la lista publicada este jueves no se basa todavía en la metodología actualizada que exige ponerse en contacto con los países que podrían pasar a formar parte del repertorio por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.



La inclusión de Panamá "es injusta, después de lo que ha hecho en los últimos años para atacar el lavado de activos, en tema de GAFI", dijo este jueves a EFE Luis Miguel Hincapié, quien fuera vicecanciller panameño en el gobierno anterior (2014-2019).



"Y nunca nos dicen por qué" se agrega al país centroamericano, "la Unión Europea tiene una lista para el tema impositivo y ahora aparece otra lista más. Pareciera que no le avisaron a nadie, como suele pasar, que existe una lista de este tipo", agregó.



Hincapié dijo que coincide con la teoría de algunos analistas y catedráticos panameños de que la actuación de la Justicia local frente a la corrupción, con casos que no llegan a nada y ninguna persona involucrada presa pese a la confesión de las partes, puede estar influyendo en la imagen que se tiene de Panamá en Europa.



"Sí pienso que el fondo de todo esto tiene que ver con la justicia. Aquí pareciera que esa parte la tenemos todavía muy opaca y de alguna forma permea en esas listas porque asumo yo que ven que no se avanza (en el tema de Justicia) a pesar de que hemos avanzado en todo lo demás", dijo Hincapié.