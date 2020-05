Costa Rica extiende al 15 de junio el cierre de fronteras a extranjeros  

San José.



El Gobierno de Costa Rica anunció este jueves que extendió hasta el 15 de junio próximo el cierre de las fronteras para el ingreso de extranjeros con el fin de prevenir un aumento de contagios del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19.



El ministro de Seguridad, Michael Soto, dijo en una conferencia de prensa que este jueves el Gobierno decretó la ampliación por un mes más del cierre de las fronteras que estaba vigente hasta el 15 de mayo.



Quedan exentos de la prohibición los costarricenses y los residentes que quieran ingresar al país, así como los transportistas que movilizan carga por la región centroamericana.



Los extranjeros pueden salir del país, pero las autoridades de inmediato les giran una prohibición de reingreso por el periodo que se extienda la emergencia nacional.



Con el cierre de las fronteras, el sector turismo, uno de los principales motores económicos del país, está siendo el más afectado con la crisis sanitaria, y los cálculos oficiales indican que sufrirá una caída de al menos el 27 % en el 2020.



Soto detalló que para evitar el ingreso de migrantes de manera irregular por puntos ciegos de las fronteras, desde hace semanas se ha reforzado la presencia policial y se utilizan avionetas y drones para la vigilancia.



El ministro de Salud, Daniel Salas, detalló que hasta este jueves Costa Rica contabiliza 765 casos de COVID-19, seis personas fallecidas y 445 recuperados.



En la actualidad hay 19 personas hospitalizadas, de las que 6 se ubican en unidades de cuidados intensivos.



El ministro Salas dijo que en las últimos días se ha tomado muestra a todos los transportistas que ingresan al país. En total se han hecho unas 200 pruebas y una persona resultó positiva, por lo que fue puesta en cuarentena.



Salas destacó que Costa Rica ha estado "sacando la misión adelante", pues no ha experimentado un aumento fuerte de casos ni ha tenido mucha gente en unidades de cuidados intensivos o muerta, pero hizo un llamado a la población a no bajar la guardia.



"Que no se nos olvide que estamos en una pandemia, en una emergencia nacional, que esta situación para poder salir airosos la vamos jalando todos, todos somos importantes", expresó Salas.



Costa Rica no ha aplicado una cuarentena generalizada a su población, pero sí le ha pedido que permanezca en casa lo máximo posible y ha impulsado el teletrabajo.



El Gobierno mantiene cerradas total o parcialmente actividades económicas, mantiene suspendido el curso lectivo y eventos masivos y desde mediados de marzo prohibió el ingreso de extranjeros.



Ante el descenso en la curva de casos activos, a partir del 1 de mayo el Gobierno ha comenzado a abrir algunas actividades como gimnasios y salas de belleza, con una serie de limitaciones.



El próximo lunes el Gobierno anunciará si flexibiliza más las medidas restrictivas.