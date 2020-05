San Salvador.



El Gobierno de El Salvador entregará 2,7 millones de paquetes alimenticios a las personas afectadas por el paro de la actividad económica a causa de la pandemia de COVID-19, anunció este martes el presidente del país, Nayib Bukele, en una cadena nacional de radio y televisión.



El mandatario, tras llamar a la población a quedarse en sus casas los próximos 15 días, señaló que esta medida será para ayudar a la población que necesita salir a "conseguir dinero para comprar comida".



No obstante, Bukele no precisó la inversión que requerirá la medida, las fechas o el modo en que se entregarán las "canasta básicas".



"Quédese en la casa, no se lo pedimos por nosotros, se lo pedimos por usted. El que se salvará será usted y su familia", indicó Bukele, quien al comienzo de su intervención lamentó que la población, a su juicio, no está cumpliendo la cuarentena domiciliar obligatoria.

Este anuncio se hizo el mismo día en el que un grupo de organizaciones sociales denunciaron que "la falta de articulación de las medidas sanitarias con las económicas ha provocado que ya se registren casos de hambre".



MÁS RESTRICCIONES



El mandatario salvadoreño también anunció que se incrementará el control de las salidas de los ciudadanos para la compra de alimentos y medicamentos.



El decreto ejecutivo que da vida a la cuarentena establece que las personas únicamente pueden salir dos veces con por semana, pero Bukele señaló que esta medida no se estaba cumpliendo.



El último dígito del número de documento de identidad determinará los días en los que podrán salir los salvadoreños a partir del jueves.



Añadió que también se prohibirá el paso entre los diferentes municipios de la llamada Área Metropolitana de San Salvador, que reúne a los municipios más poblados del país, incluida la capital.



El departamento de San Salvador es el epicentro de contagios del nuevo coronavirus con 237 casos, el 42,7 %, y le siguen La Libertad (centro) y Santa Ana (noroeste) con 42 y 37, respectivamente.



"Si todos no encerramos y cumplimos la cuarentena concienzudamente, no solo vamos a bajar la cantidad de contagios diarios, sino que vamos a retroceder un poco el reloj, porque muchos de los casos se van a extinguir en 15 días", acotó.



Esto permitiría, según el mandatario, comenzar a abrir "algunas actividades económicas", dentro de 15 días.



Por otra parte, el mandatario llamó a los profesionales de salud a inscribirse en un sitio de internet para participar como voluntarios en el trabajo contra la pandemia de COVID-19, actividad que será remunerada.



El mandatario publicó en sus redes sociales el enlace a dicho sitio, pero agregó que también pueden participar empleados agrícolas, psicólogos o "un ciudadano comprometido".



El país registró este martes su decimocuarto fallecido a causa de la COVID-19, se trata de un hombres de 56 años edad, del que el Ministerio de Salud no dio mayores detalles. Con esta muerte, la cifra de fallecidos representa el 2,38 % de los 587 contagios registrados.



El Congreso de El Salvador aprobó la madrugada de este martes un paquete de 1.000 millones de dólares para financiar un plan de rescate económico ante la pandemia y autorizó el confinamiento obligatorio de la población, medida que puede hacerse cumplir hasta por la fuerza.