Boris Johnson, el líder rebelde que colocó al Reino Unido al borde de la catástrofe

Londres.



A principios de marzo, Boris Johnson abordaba la crisis del coronavirus de manera relajada y afirmaba que seguía "estrechándole la mano a todo el mundo". El 5 de abril, el primer ministro británico fue hospitalizado en cuidados intensivos para luchar contra el COVID-19.



El líder, de 55 años, se jactó en una rueda de prensa el 3 de marzo de "estrechar la mano a todo el mundo" tras visitar un hospital donde eran tratados pacientes de COVID-19. Y aseguró que tenía intención de continuar haciéndolo.



Dos días después, el Reino Unido anunció su primera muerte debido a la enfermedad que se había originado en China. El 5 de mayo, el país se convirtió en el territorio más golpeado por el coronavirus de Europa, con más de 32,000 personas fallecidas.



El 12 de marzo, Johnson calificó la pandemia como "la peor crisis de salud pública en una generación" y advirtió de que muchos británicos perderían a sus seres queridos.

Quién es Boris Johnson

Boris Johnson, es el hombre que lideró la campaña del Brexit en el referéndum de 2016. Se convirtió en primer ministro británico al ganar las internas del Partido Conservador, insistiendo en que el Reino Unido saldría de la Unión Europea el 31 de octubre pasado.

Johnson, de 55 años, logró 92,000 de los 150,000 votos de los militantes conservadores y se impuso al exministro de Exteriores, Jeremy Hunt.



Tras ganar las elecciones, Boris Johnson fue felictado por el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido. ¡Será genial!", tuiteó Trump.



"Es un tipo diferente, pero dicen que yo también lo soy. Nos llevamos bien. Creo que tendremos una muy buena relación", dijo Trump en declaraciones a la prensa.

"Inmunidad colectiva"

La estrategia del gobierno de Boris Johnson para afrontar la pandemia del COVID-19 fue duramente criticada y colocó al Reino Unido al borde de la catástrofe.



Frente a los periodistas, Johnson repetía su recomendación de lavarse bien las manos, "durante el tiempo que se tarda en cantar dos veces 'Cumpleaños Feliz'".



A las personas mayores de 70 años, consideradas las más vulnerables al coronavirus, simplemente aconsejaba no irse de crucero.



Esta estrategia, destinada a fomentar el surgimiento de una "inmunidad colectiva", provocó controversia.



Ante la multiplicación de las críticas, y especialmente a raíz de un alarmante estudio científico que anunciaba 250,000 muertes si no se tomaban medidas de distanciamiento social, el gobierno de Johnson empezó a cambiar el rumbo. Sin embargo la resupuesta del primer ministro fue lenta.





El 16 de marzo, pidió a la población que evitara el contacto social "no esencial" y los viajes "innecesarios" fomentando el teletrabajo.



Pero la orden de cerrar escuelas, bares, restaurantes, cines y gimnasios no llegó hasta unos días después, el 20 de marzo.



El 23 de marzo, Johnson finalmente se dirigió al país por televisión y solemnemente ordenó un confinamiento de tres semanas. Sin embargo, él y algunos de sus ministros siguieron asistiendo a las reuniones en persona.

Comparaciones internacionales

Boris Johnson, desestimó el miércoles 6 de mayo las "comparaciones internacionales", después de que el Reino Unido superara a Italia en número de muertos por coronavirus, y confirmó que presentará esta semana su plan para un desconfinamiento progresivo.



Con 649 nuevos fallecimientos registrados el miércoles, el balance es de 30.076 muertos por covid-19 según el ministerio de Sanidad. La víspera el cómputo de las autoridades británicas ya había superado al de las italianas.



La cifra, sin embargo, se dispara a más de 32.000 según un conteo diferente de las agencias de estadística publicado el martes.



En este contexto, Johnson, que estuvo hospitalizado -incluidos tres días en cuidados intensivos- por el covid-19, hizo su primera comparecencia frente a la Cámara de los Comunes después que la semana pasada esta se viera cancelada porque el primer ministro y su prometida tuvieron un bebé.



Tenemos el número de muertos "más alto de Europa, es el segundo más alto del mundo. Esto no es ningún éxito, así que ¿puede el primer ministro decirnos cómo diablos hemos llegado hasta aquí?", le lanzó el nuevo líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, elegido en abril y que esperaba desde entonces este primer careo.



En su defensa, el líder conservador hizo hincapié en que cada país tiene su forma de contar y los datos no son comparables.



"No creo que las comparaciones internacionales y los datos disponibles ahora nos permitan sacar conclusiones", afirmó.



Starmer volvió a criticar lo que considera la "lenta" reacción del gobierno a la pandemia y pidió un "consenso nacional" sobre los próximos pasos a seguir.

¿Desconfinamiento?

El ejecutivo británico debe revaluar el jueves el confinamiento decretado el 23 de marzo. Y pese a que las infecciones y las hospitalizaciones van a la baja todo parece indicar que será prolongado.

"Sería un desastre económico para este país si buscáramos una flexibilización de estas medidas ahora de tal forma que se desencadenara un segundo pico", advirtió Johnson ante los diputados.



Sin embargo, el primer ministro anunció que el domingo presentará, en una comparecencia televisada, su plan para relajar progresivamente el confinamiento y reactivar la economía.



Aunque esto no significa necesariamente que las medidas de flexibilización entren todas en vigor inmediatamente, Johnson afirmó: "queremos, si es posible, poner en marcha algunas de estas medidas el lunes".