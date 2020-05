Nueva York identifica 15 casos de Kawasaki en niños, la enfermedad derivada del Covid 19

Nueva York, Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York han identificado 15 casos de niños con enfermedad de Kawasaki, una patología rara que se está relacionando con el COVID-19, y han pedido tanto a los padres como a los centros sanitarios "vigilar" la aparición de sus síntomas, que incluyen fiebres, sarpullidos, dolor abdominal y vómitos.



En rueda de prensa, el alcalde Bill de Blasio declaró que los 15 casos identificados son "suficientes para decir que aunque es poco común, comparado con los cientos de miles de personas que han contraído la enfermedad, es causa de preocupación" y ha emitido una "alerta sanitaria" para que los proveedores sanitarios reporten posibles nuevos casos.





La responsable de Sanidad de la ciudad, Oxiris Barbot, explicó que si esta condición, similar al shock pediátrico, es identificada pronto, se puede aplicar un tratamiento que incluye inmunoglobulina y aspirina, y generalmente no habrá consecuencias a largo plazo, pero en caso de no ser identificada sí puede haberlas, relacionadas con problemas coronarios.



"El contexto de una pandemia mundial es una situación en la que los pediatras quizá no piensen, 'esta es la manifestación típica de lo que ocurre (con Kawasaki)', por lo que he ordenado al personal comunicarse con los servicios pediátricos para que vigilen si ven estos síntomas en niños (...) y si es algo aislado o una tendencia emergente", explicó.



Barbot señaló que, además de los casos identificados en Reino Unido, las autoridades neoyorquinas "han sabido que hay un número de casos en Filadelfia y Boston", otras grandes ciudades de la costa este estadounidense, aunque no han registrado ningún niño fallecido al que se le hubiera diagnosticado esta condición rara.

La responsable sanitaria sostuvo que la cepa del virus del COVID-19 que se está viendo en el área de Nueva York "se comporta de manera diferente a la cepa vista en China, y por eso se están viendo niños con síntomas similares a los de la enfermedad de Kawasaki".



Además, previó que, como resultado de una mayor atención a los síntomas en los hogares y los centros, Nueva York tendrá más casos identificados con la condición y recordó que los niños pueden enfermar y transmitir el coronavirus, aunque generalmente no quedan afectados de gravedad. EFE