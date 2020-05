The New York Times encabeza lista de ganadores de Pulitzer

Nueva York, Estados Unidos.

El diario The New York Times recogió la mayoría de los premios Pulitzer de periodismo este año, que fueron anunciados este lunes de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.



La administradora de los premios, Dana Canedy, anunció los ganadores en una transmisión en directo en YouTube desde el living de su casa, en vez de la habitual ceremonia en la Universidad de Columbia en Nueva York.



El New York Times obtuvo tres premios, incluido uno para la investigación de Brian M. Rosenthal sobre la industria de los taxis que reveló préstamos a tasas depredadoras otorgados a conductores vulnerables.





También ganó el premio en la categoría internacional por una serie de artículos sobre el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin.



La periodista Nikole Hannah-Jones ganó el premio al mejor comentario por un ensayo personal sobre los orígenes de Estados Unidos a través de los ojos de esclavos africanos.



Los Pulitzer son considerados generalmente como el mayor honor que pueden recibir los periodistas y organizaciones basadas en Estados Unidos.



Reuters ganó el premio de fotografía de noticias de último momento por sus imágenes de las protestas en Hong Kong.



El diario Courier-Journal en Lexington, Kentucky, ganó en la categoría de noticias de último momento por su cobertura de cientos de amnistías otorgadas por el gobernador de Kentucky Matt Bevin.



El premio al periodismo analítico fue otorgado al personal del diario The Washington Post por una serie que mostró los efectos de las temperaturas extremas en el planeta.



El Baltimore Sun ganó el premio al mejor reportaje local por una nota sobre la relación financiera entre la alcaldesa de esa ciudad y un sistema de hospitales públicos bajo su égida.



Dos organizaciones ganaron el premio de periodismo nacional: ProPublica por una investigación de una serie de accidentes en la Marina estadounidense y The Seattle Times por una cobertura que expuso fallas de diseño en el avión 737 Max de Boeing.



El periodista Ben Taub de la revista The New Yorker ganó el premio al mejor reportaje de texto por una historia sobre la creciente amistad entre un guardia de la prisión estadounidense de Guantánamo con un prisionero que fue torturado.



El dibujante Barry Blitt de la New Yorker, conocido por sus delicadas caricaturas en acuarela sobre personajes y políticas de la Casa Blanca bajo el gobierno Trump, ganó el premio al mejor cómic.

La Associated Press recibió el premio de reportaje fotográfico por imágenes que ilustran la vida en la región de Cachemira, que se disputan India y Pakistán, cuando India le revocó el estatus de semi autonomía.



Ida B. Wells (1862-1931), una pionera del periodismo de investigación y un ícono de la lucha por los derechos civiles, recibió una mención especial póstuma.