"El Chapo" celebra su primer cumpleaños en la Alcatraz de las Rocosas

Colorado, Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán pasó su primer cumpleaños en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, aislado del resto del mundo y ajeno a la pandemia de coronavirus que ha causado ya más de 200,000 muertos.

El Chapo fue trasladado a la Alcatraz de las Rocosas, la prisión más segura del mundo ubicada en Colorado, en junio pasado.

Allí pasa sus días repasando los documentos para solicitar una apelación a su sentencia de cadena perpetua por narcotráfico.

Acostumbrado a las ostentosas fiestas en sus ranchos para celebrar su cumpleaños, El Chapo tuvo que conformarse este año con las felicitaciones virtuales de su esposa, la ex reina de belleza Emma Coronel, que le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

Los herederos del ex jefe del carte de Sinaloa, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán también recurrieron a las redes sociales para homenajear a su padre.



El Chapo, en tanto, pasa sus días en prisión encerrado 23 horas en su celda y sólo se le permite una hora de recreación al aire libre.



En la unidad en la que está alojado "El Chapo" hay 78 reclusos, y cada uno tiene una cama. También recibe sus comidas en la celda, por lo que no interactúa con nadie que no sean sus abogados o los guardias de la prisión.

Vea: Hija del Chapo desata críticas en México por donar comida a ancianos

Ante la crisis por la pandemia de coronavirus en México, los hijos del narcotraficante mexicano salieron a las calles para donar despensas a las personas necesitadas de su natal Sinaloa, un gesto que fue criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO rechazó la ayuda de los herederos del Chapo y de otros carteles de droga mexicanos que se han solidarizado con la población necesitada afirmando que la mejor ayuda que podrían dar era cesar la violencia en México.