Trump exigirá a China que pague los daños causados por el coronavirus

Washington, Estados Unidos.

El mundo superó el lunes el techo simbólico de los tres millones de casos del nuevo coronavirus y el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a acusar a China de haber manejado mal la pandemia e incluso evocó la posibilidad de pedir a Pekín un resarcimiento económico.

"No estamos contentos con China", dijo Trump desde la Casa Blanca. "No estamos contentos con toda la situación porque creemos que podrían haberla detenido desde su origen".



"Podría haberse detenido con rapidez y no se habría propagado por todo el mundo", dijo.



"Hay muchas maneras en las que puedes hacerlos responsables", afirmó Trump. "Como sabrán, estamos llevando a cabo investigaciones muy serias".

Alemania exige a China 165,000 millones por daños

Durante un encuentro con periodistas, a Trump se le habló de un editorial reciente de un diario alemán en el que se exige que China pague 165,000 millones de dólares por los daños causados por el coronavirus a la economía.



Preguntado si Estados Unidos considera hacer algo similar, el presidente dijo "poder hacer algo mucho más sencillo que eso". "Nosotros hablamos de mucho más dinero del que habla Alemania", espetó.



"Aún no hemos determinado el monto final", dijo. "Es muy sustancial".



"Es un daño a todo el mundo", consideró. "Este es un daño a Estados Unidos, pero también es un daño al mundo".



Con más de 56,000 víctimas fatales y casi un tercio de los casos registrados en el mundo, Estados Unidos es de lejos el país más afectado pero hay grandes diferencias sobre su alcance en zonas rurales y la región de Nueva York, por ejemplo, epicentro de la crisis.

EEUU comienza el desconfinamiento

En la primera potencia mundial, las autoridades locales, especialmente los gobernadores, abordan cada uno a su ritmo el reinicio de una economía que -como todas- ha sufrido fuertemente las medidas de confinamiento.



"Creo que veremos muchas escuelas reabrir incluso por un corto tiempo, y eso sería algo bueno", dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.



Los restaurantes en Georgia reabrieron sus puertas, luego de que las playas fueran abiertas el fin de semana, pese a las críticas de expertos sanitarios que dicen que el distanciamiento social aún es necesario para frenar la propagación.



"Necesitamos un toque humano, contacto humano", dijo a la AFP Kim Kaseta, de 64 años, encantada de estar en el restaurante donde usualmente desayuna en Atlanta, en el que meseros y cocineros trabajan con mascarillas.



La autoridades de Tennessee también permitieron a los restaurantes reabrir el lunes, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que las tiendas minoristas, restaurantes, cines, centros comerciales, museos y librerías podrán abrir desde el viernes con una capacidad permitida del 25%.

Vea: Nueva York registró más de 100 casos de envenenamiento con desinfectante



Alaska, Oklahoma, Minnesota, Misisipi, Colorado y Carolina del Sur han comenzado también a permitir ciertas actividades.



Esas decisiones llegan pese a que investigadores de Harvard y del sitio especializado en salud Stat advirtieran que la mayoría de los estados de Estados Unidos aún no tienen suficiente capacidad de detección de casos para plantearse relajar las órdenes de permanecer en casa.



En Nueva York, el confinamiento seguirá al menos hasta el 15 de mayo.