Piden ayuda para que indocumentados sepulten a familiares en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

La asambleísta estatal Catalina Cruz, que fue indocumentada en Nueva York, y el senador Luis Sepúlveda presentaron este lunes un proyecto de ley para elevar los fondos que la ciudad otorga a los más necesitados para sepultar a sus seres queridos y extender la ayuda a inmigrantes sin documentos.



El propósito de la propuesta es dar alivio a las familias que no tienen dinero para sepultar o incinerar a quienes han fallecido debido a la pandemia del coronavirus.



El proyecto de ley propone elevar de los 900 dólares que se otorgan ahora luego de que la familia solicite la ayuda, a un máximo de 4,000 dólares con un mínimo de 3,000 dólares, y que esta ayuda se extienda a indocumentados, indica El Diario.





Igualmente la iniciativa establecería que en casos de urgencia, como la pandemia que azota a Nueva York, la ciudad tendría que pagar directamente a la funeraria en un plazo máximo de 15 días. De este modo, la familia no tendría que pagar para que luego le reembolsaran el dinero, como ocurre ahora, luego de que soliciten los fondos.



"Hay gente que incluso ni siquiera sabe que existe esa ayuda y queremos que la gente que la necesita la use, pero además que haya justicia con todos por igual y que en medio de una necesidad tan grande como lo es un funeral no se deje a un lado a los inmigrantes", indicó Cruz al diario neoyorquino.



Señaló además que en medio de la pandemia son muchas las historias que conoce en la comunidad que representa en Queens, el condado con más casos del virus.



"Es imposible predecir cuántas personas van a morir o la cantidad de dinero que eso va a costar, pero es de las pocas cosas en que no debemos escatimar recursos pues se trata de la dignidad de los fallecidos y de dar dinero a las familias para que no pasen la angustia de no saber cómo enterrar a su gente" porque no cuentan con los recursos", indicó Cruz.



Igualmente destacó que esta ayuda busca evitar que la falta de ingresos lleve a los inmigrantes a enterrar a sus familiares en fosas comunes por la falta de ingresos.

Mientras que el senador Sepúlveda recordó que cada día hay más familias afectadas y sin recursos para los entierros por lo que hizo un llamamiento al gobernador Andrew Cuomo y sus colegas a apoyar la propuesta.



De acuerdo con el rotativo, el presidente del Concejo municipal Corey Johnson se ha mostrado a favor de cambiar la actual ley de asistencia para funerales.



Señala además que Johnson ha admitido ser consciente de que para muchas familias de bajos ingresos, el coste de enterrar o incinerar a un ser querido puede estar fuera de su alcance.EFE