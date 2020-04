México supera los 10,000 contagios de COVID-19 con 1,043 casos en un día

México.



México superó los 10.000 contagios de COVID-19 al reportar 1.043 nuevos casos para un acumulado de 10.544, el 10,9 % sobre los 9.501 del informe anterior, con 970 defunciones, 113 en las últimas 24 horas, informaron este miércoles las autoridades sanitarias.



Los 1.043 contagios representan la cifra diaria más alta desde que a finales de febrero comenzaron a presentarse casos de coronavirus en México, según el informe técnico presentado este día en el Palacio Nacional.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que de la estadística acumulada, 3.618 son personas que actualmente están enfermas y por lo tanto se consideran casos activos.





"Los casos activos son el motor de la epidemia, el resto son personas que se han recuperado y que no contribuyen a propagar la enfermedad", aseguró López-Gatell, quien además es el portavoz oficial del gobierno mexicano para la pandemia.



Los casos activos, personas que enfermaron por el coronavirus en los últimos 14 días, aumentaron en 433, un 11,9 % más comparado con los 3.185 que se tenían ayer martes.



No obstante, el Gobierno mexicano, que no aplica pruebas masivas a la población, calcula que la cantidad de enfermos en el país podría ser casi nueves veces mayor a la registrada.





López-Gatell confirmó que la cifra de fallecimientos pasó de 857 a 970 en las últimas 24 horas, un total de 113 decesos más.



La mayoría de las personas fallecidas son hombres y de acuerdo a las autoridades, la prevalencia de enfermedades previas en los enfermos que contribuyen a los decesos, principalmente son la hipertensión, la diabetes y la obesidad.



La Ciudad de México con 251, Baja California con 118, el Estado de México con 82 y Tabasco con 60, son las entidades con mayor registro de defunciones relacionadas con COVID-19.



López-Gatell confirmó que las autoridades tienen reportados 7.706 casos sospechosos a los que se les han hecho pruebas y que están a la espera para saber si están contagiados del coronavirus o padecen otra enfermedad.



México decretó este martes el inicio de la fase masiva de contagios en la que los casos se llegan a contar por miles, y además decretó la ampliación de las medidas de distanciamiento social hasta el próximo 30 de mayo.



Entre las medidas que supone la fase de máximos contagios, la población debe reforzar las medidas de higiene, mantenerse en casa, dar máxima importancia a la higiene y usar gel antibacterial, cubrebocas y mantener una sana distancia con otras personas.