Nicaragua confirma su segunda muerte por coronavirus

Managua, Nicaragua

Un hombre de 64 años se convirtió este sábado en la segunda persona fallecida por el coronavirus SARS-CoV-2 en Nicaragua, que acumula nueve casos positivos, informó el Ministerio de Salud (Minsa).



El paciente, contacto de un caso importado, presentó esta madrugada una complicación aguda e inesperada que, junto a otros padecimientos crónicos que ya tenía, condujo a su fallecimiento, explicó el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, al leer el informe ante medios oficiales.

El sexagenario falleció en un centro privado donde era atendido desde el pasado 7 de abril, indicó.



Las autoridades sanitarias reportaron oficialmente ese caso, el número ocho de los nueve confirmados, tres días después, es decir el 10 de abril, y entonces se encontraba "delicado, atendido y estable".



Un caso de covid-19 activo



El funcionario precisó que desde el 11 de marzo pasado, cuando se declaró la pandemia, se registran dos personas fallecidas, ambos con padecimientos previos.



El 26 de marzo pasado, el Gobierno confirmó su primer fallecido, un nicaragüense de 48 años que había viajado a Colombia y "presentaba múltiples fragilidades de salud asociadas a su condición de portador del virus de VIH".



El funcionario señaló que de los nueve casos confirmados, dos han fallecido y sólo un señor de 59 años permanece contagiado con el coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19) y se encuentra "estable y atendido".



Al resto, agregó, se le han dado de alta, aunque mantienen bajo observación a otras doce personas sospechosas.



Las autoridades de Salud nicaragüenses han recalcado que todos los casos han sido importados, es decir no se han registrado casos de transmisión local comunitaria.



El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado, sin embargo, el número de pruebas que ha realizado hasta ahora.

El Ejecutivo también ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Nicaragua, a diferencia del resto de países de Centroamérica, no ha decretado ningún tipo de emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases, aunque ahora los escolares están de vacaciones por la Semana Santa.



Tampoco ha restringido de forma oficial la entrada ni movilidad en su territorio a ningún viajero y sus autoridades han dicho que no establecerán ningún tipo de cuarentena.