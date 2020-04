Alemania critica suspensión de la contribución estadounidense a OMS

Berlín.



Alemania criticó el miércoles que Estados Unidos deje de dar fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y consideró que "culpar a los otros no ayuda" en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.



"Debemos trabajar juntos contra la COVID-19. Una de las mejores inversiones es reforzar las Naciones Unidas, sobre todo la OMS, que tiene poco presupuesto por ejemplo para desarrollar y distribuir tests y vacunas", dijo en Twitter el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas.



En el contexto sanitario actual, "culpar no ayuda", añadió el jefe de la diplomacia alemana, precisando que "el virus no conoce fronteras".

LEA: Confinamiento único no detendrá al coronavirus y se precisarán cuarentenas en 2022, según estudio



El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que suspende la contribución de Estados Unidos a la OMS debido a su "mala gestión" de la pandemia del nuevo coronavirus.



Washington lamenta en particular que sus propias medidas frente a la crisis, en particular el cierre progresivo de sus fronteras, hayan encontrado una "fuerte resistencia" por parte de la OMS, que "siguió saludando a los líderes chinos por su disposición a compartir la información".



Según Donald Trump, Estados Unidos aporta entre "400 y 500 millones de dólares al año" a la organización, frente a unos 40 millones de dólares "e incluso menos" que aporta China.