Honduras, el segundo país de Centroamérica con mas muertes por COVID-19

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras ya contabiliza 31 muertes confirmadas por coronavirus por las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) aunque expertos en salud aseguran que el número es mayor.

Un mes después de confirmar los dos primeros casos, Honduras ya figura en los primeros lugares de contagios y decesos en la región centroamericana y el país con menos número de pruebas realizadas para la población para confirmar casos de COVID-19.

Panamá es el país de la región que reporta más muertos: hasta ayer contabilizaba 3,574 casos positivos y 95 fallecidos. Costa Rica registra 618 contagios y 3 muertos, Guatemala: 180 casos y 5 muertos, El Salvador: 149 positivos y 6 muertos y Nicaragua: 9 casos y 1 deceso.

¿Por qué Nicaragua reporta el menor número de casos? Entre las razones de esa baja incidencia, según diversas fuentes, está la centralización de la información en manos del Ejecutivo que preside Daniel Ortega, que aún no ha precisado el número de test que han realizado.



Es decir, según los críticos del Gobierno, no hay un organismo independiente que corrobore la veracidad de las cifras oficiales, mientras el Ministerio de Salud lee sus informes sin convocar a la prensa no oficial.





1 Honduras: 412 contagios

y 31 muertos La cifra de muertos por coronavirus en Honduras aumentó a 31, con 5 nuevos casos registrados este martes por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mientras que los contagiados ascienden a 419, con otros 12 confirmados. Según informó el Sinager, se han practicado 55 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, de las cuales 12 dieron positivo, con las que ya suman "419 casos de COVID-19 a nivel nacional", desde el 11 de marzo, cuando se registraron los dos primeros casos. Los últimos cinco muertos por coronavirus se registraron en el departamento de Cortés, norte del país, que tiene la mayor incidencia de casos de contagiados. Las nuevas víctimas mortales son tres hombres, de 39, 69 y 79 años, y dos mujeres, de 52 y 70, indicó el Sinager.

2 guatemala: 180 casos

y 5 muertos Guatemala llegó este martes a 180 casos confirmados de coronavirus tras detectarse en las últimas 24 horas un total de 13 nuevos contagios del COVID-19, que ya ha causado la muerte de cinco personas, informó una fuente oficial. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, anunció la cifra de 13 nuevos contagios en cadena nacional y detalló además que 154 casos se mantiene activos. De acuerdo al mandatario, el 78 por ciento del total de personas contagiadas del coronavirus están en la región central del país, es decir en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez.

3 el salvador: 149 contagios

y 6 fallecidos El Salvador acumula 149 casos confirmados de COVID-19, con seis fallecidos. El presidente Nayib Bukele extendió este martes la cuarentena y las restricciones a la libre movilidad para combatir la propagación del nuevo coronavirus, mediante un decreto promulgado de urgencia luego de que una disputa con el Congreso impidiera su aprobación legislativa.



Bukele dijo en su cuenta de Twitter que el nuevo decreto, emitido por el Ministerio de Salud, mantiene la cuarentena vigente desde el 21 de marzo para frenar la propagación de la COVID-19. La cuarentena se apoyaba en el estado de excepción que finalizó la noche del lunes y que permitía restringir los derechos constitucionales de libre tránsito y reunión.

4 costa rica: 618 casos positivos y 3 muertos Las autoridades de Costa Rica informaron este martes que en las últimas 24 horas se contabilizaron solo 6 casos nuevos del coronavirus COVID-19, pero insistió a la población en acatar las medidas preventivas y restrictivas porque persiste el riesgo de experimentar un pico súbito de contagios.



Los datos brindados en vídeoconferencia de prensa por el ministro de Salud, Daniel Salas, indican que hasta este martes se contabilizan 618 casos positivos del coronavirus desde que se diagnosticara el primer el pasado 6 de marzo. Del total, se han recuperado 66 y han fallecido tres pacientes: dos hombres de 87 años y otro de 45. Además, han sido descartados 6.326 casos que eran sospechosos.

5 nicaragua: 9 casos de covid-19 y 1 fallecido Nicaragua reporta hasta ahora nueve casos confirmados de COVID-19, con un solo fallecido.



Las autoridades de salud nicaragüenses han recalcado que todos los casos han sido importados, es decir no se han registrado casos de transmisión local comunitaria.



El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado, sin embargo, el número de pruebas que ha realizado hasta ahora. El Ejecutivo también ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).