Migración de Guatemala a EEUU se reduce en un 60 % por COVID-19

Guatemala.



El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, aseguró este lunes que la migración a Estados Unidos "se ha reducido en un 60 por ciento" debido al coronavirus.



El canciller, quien tomó el cargo el pasado 14 de enero con el inicio del Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, confirmó el descenso de migrantes guatemaltecos rumbo a EE.UU. durante una entrevista radial en la que reiteró además que Estados Unidos seguirá enviando vuelos de deportados.



De acuerdo a datos oficiales y de agencias internacionales, casi medio millón de guatemaltecos dejan el país anualmente para intentar llegar ilegalmente a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.



Brolo aseveró que el descenso en la migración se debe al coronavirus, que ya ha provocado la muerte de cinco personas en el país desde que se registró el primer caso el viernes 13 de marzo.

LEA: Pandemia obliga a comercios mexicanos a blindarse frente aumento de asaltos



Las autoridades sanitarias guatemaltecas habían contabilizado hasta el domingo un total de 156 personas contagiadas de la COVID-19, incluidos los fallecidos.



Según puntualizó el canciller, Estados Unidos no suspenderá los vuelos de guatemaltecos deportados pese a la emergencia sanitaria y pese también a que tres personas retornadas desde EE.UU. al país ya dieron positivo por la enfermedad nacida en China.



Brolo específico que se mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para que los vuelos de deportados cuenten con protocolos sanitarios necesarios y para que solamente llegue "un vuelo diario" con "un máximo de" 125 migrantes ilegales retornados.



El Instituto Guatemalteco de Migración, sin embargo, informó este lunes sobre la llegada de dos aviones procedentes de Estados Unidos con deportados -uno de ellos de Luisiana-, aunque no había detallado aún la cantidad de migrantes que fueron devueltos al país.



El 5 de abril, el Gobierno de Guatemala había anunciado que buscaban que los vuelos de deportados no llegaran con más de 25 personas para poder llevar a cabo el distanciamiento social debido a la COVID-19.



Alrededor de tres millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, la mayoría de manera ilegal, según datos de la cancillería guatemalteca, y las remesas que envían sostienen económicamente a alrededor del 30 por ciento de los 16 millones de guatemaltecos.