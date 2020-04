Bajan muertes diarias por COVID-19 en España, pero total de decesos supera los 15,000

Madrid, España.

El balance diario de fallecidos en España a causa del coronavirus se redujo este jueves tras dos días consecutivos al alza, pero la cifra total de decesos desde el comienzo del brote alcanzó los 15,238, según las cifras del ministerio de Sanidad.

De acuerdo con este balance, el país registró 683 fallecimientos en las últimas 24 horas, contra 757 el día anterior. Los nuevos contagios también se redujeron tímidamente con un total de 152,446 casos diagnosticados, pero siguen siendo superiores a la cifra diaria de recuperados, cuyo cómputo global se sitúa en 52,165 personas.

Piden no bajar la guardia

Las autoridades sanitarias destacan desde hace días que España ya superó el pico de contagios, pero piden a la población mantener el respeto a las medidas de distanciamiento social para poder "aplanar la curva" de la epidemia.

"Nuestra prioridad ahora es no desandar el camino, no volver bajo ningún concepto al punto de partida, no bajar la guardia", indicó el jefe de gobierno Pedro Sánchez durante un debate en el Congreso para prorrogar el confinamiento de la población hasta finales de abril.

Desde el 14 de marzo, los casi 47 millones de españoles no pueden salir de casa excepto para ir a trabajar o para realizar actividades básicas como comprar comida o medicamentos.

Además, desde el 30 de marzo hasta este 9 de abril, se paralizó toda actividad económica no esencial. El Gobierno debe recibir este jueves luz verde del Congreso para prolongar el confinamiento de la población hasta el 25 de abril.