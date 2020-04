"Tepesianos" perdieron su empleo por la "confusión" causada por el Gobierno

Miami.



Inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) perdieron su empleo debido a la "confusión" generada por cambios en la comunicación del gobierno sobre las extensiones de este programa, aseguró la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).



Este órgano independiente que trabaja para el Congreso y que analiza los gastos y el funcionamiento del Gobierno federal revisó el proceso de TPS, que proporciona permiso temporal de trabajo y residencia a miles de extranjeros, en su mayoría centroamericanos.



La autorización de trabajo se mantiene mientras esté vigente el TPS, pero los documentos que lo prueban pueden caducar, y Gobierno no fue claro al notificar por carta a los afectados sobre las extensiones, según GAO.



La revisión de la GAO descubrió que no toda la orientación del DHS explica a los empleadores que las cartas son una prueba aceptable de autorización, lo que provocó que perdiesen sus empleos algunos "tepesianos", como se conoce comúnmente a los beneficiarios de este programa.





EE.UU. ha otorgado TPS a ciudadanos extranjeros de 22 países desde que se estableció este programa en 1990 y actualmente protege a miles nacionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua, entre otros.



"La guía publicada por la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no ha identificado consistentemente las notificaciones enviadas individualmente como un mecanismo que puede usarse, lo que genera confusión sobre la elegibilidad laboral de los beneficiarios y, según se informa, da como resultado la terminación del empleo de algunos beneficiarios", destaca GAO.



En opinión de este organismo, una guía que identifique "claramente" los mecanismos utilizados para comunicar extensiones automáticas de documentos de autorización de empleo de TPS ayudaría a garantizar que los empleadores "comprendan y acepten" las pruebas que USCIS proporciona para la autorización de empleo, reduciendo así el riesgo de "terminación errónea del empleo de los beneficiarios".



GAO indicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende USCIS, recibió el informe y que coincidió en lo oportuno de la recomendación e indicó que tomará acciones al respecto.



Tradicionalmente USCIS comunicaba la extensión de la validez de los beneficios del TPS a través de avisos del Registro Federal, pero en cinco recientes renovaciones automáticas, la agencia federal optó por enviar cartas a miles de beneficiarios, pero el manual del empleador y la guía relacionada no lo hacen.



Como consecuencia de ello, hubo empleadores que optaron por cancelar la relación laboral con beneficiarios de TPS porque no desconocían la validez de las cartas como prueba de autorización de empleo.



El TPS ampara a extranjeros que abandonaron sus países como resultado de desastres naturales u otras emergencias.



De acuerdo con el DHS hay en el país más de 310.000 inmigrantes amparados por el TPS y los contingentes mayores son casi 200.000 salvadoreños, 57.000 hondureños y 46.000 haitianos.



En enero de 2019, el Gobierno de Trump anunció que daría por terminado el TPS para salvadoreños, hondureños y haitianos, pero en octubre de ese mismo año indicó que extendería el programa hasta enero de 2021, misma fecha que para los ciudadanos de Nicaragua, Nepal y Sudán.