Liberan a hondureño transgénero detenido en un centro de ICE en Nueva Jersey

Nueva York.



Un hondureño transgénero, que desde noviembre estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue liberado de un centro de detención de Nueva Jersey, donde varios internos se declararon en huelga de hambre para reclamar su libertad por temor a contagiarse del coronavirus.



Yimy Aldair Benítez López, de 25 años, fue detenido en un deli el pasado 7 de noviembre cerca de un tribunal del Condado de Nassau, (Long Island), donde le siguieron agentes de Inmigración, informó este miércoles la organización comunitaria Se Hace Camino Nueva York, de la que el hondureño es miembro.



Desde entonces estaba en el centro de detención del condado de Hudson, en Nueva Jersey, donde la pasada semana un grupo de indocumentados, incluido Benítez, se declararon en huelga de hambre por las "condiciones peligrosas" en que están retenidos sin protección contra el COVID-19.





"Durante las últimas semanas, había vivido en pánico mientras escuchaba noticias cada vez más devastadoras sobre la crisis de salud pública causada por el COVID-19. Las condiciones durante la detención fueron horribles", aseguró a su salida del centro, corolario de una batalla legal en la que contó con el apoyo comunitario.



Benítez indicó que entre los detenidos hay preocupación por "las malas condiciones y la falta de atención médica".



"Hoy, estoy agradecido de ser libre y estar seguro. Debemos seguir luchando para que todos los detenidos sean liberados, se reúnan con sus seres queridos en el hogar, donde todos pertenecemos".



El arresto de Benítez en noviembre paralizó su tratamiento de hormona para continuar con su transición. "Se suponía que el 24 de diciembre sería el día más feliz de mi vida, el día del comienzo del nuevo camino para vivir en el mundo como soy: una mujer transgénero", indicó entonces, tras haber sido detenido por ICE.





Inmigración tenía previsto ponerle inmediatamente en un avión a Honduras, pero una acción legal de Make the Road New York, logró detener la deportación



Benítez López ha solicitado asilo en EE.UU. basado en el temor de regresar a su país donde, según ha expuesto a las autoridades, sufrió junto a un grupo de gais un severo ataque cuando eran jóvenes.



"Haber sido retenido en una instalación donde han estado sujetos a hacinamiento y condiciones insalubres, sin las protecciones adecuadas, pudo haber sido una sentencia de muerte para Yimy, y aún lo es para quienes permanecen detenidos", indicó en el comunicado Rachel Levenson, abogada de Make the Road.



"Seguiremos luchando junto a Yimy y pediremos urgentemente que se libere a todos los detenidos de inmediato", agregó.



El Servicio de Inmigración y Aduanas ha confirmado que hay cuatro indocumentados con el virus en sus centros en Bergen, Essex y Hudson, en Nueva Jersey, aunque familiares de los inmigrantes aseguran que éstos les han informado que son muchos más.



Abogados, activistas y familiares han exigido a ICE con insistencia que libere a los detenidos, bajo fianza o vigilancia electrónica, para prevenir el contagio.



En el centro de Essex se inició otra huelga de hambre luego de que ICE confirmara que uno de sus médicos en un centro en Elizabeth y otro empleado en el condado de Bergen, adyacente a Hudson, arrojaran positivo al COVID-19.