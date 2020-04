Bukele dedica emotivo mensaje a su esposa por su cumpleaños

San Salvador.

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa El Salvador por la pandemia de coronavirus, el presidente, Nayib Bukele, tomó un momento para dedicar un emotivo mensaje a su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, por su cumpleaños.

"Sé que no les he podido dedicar el tiempo que merecen. Sé que has estado trabajando por tu país y haciendo malabares con nuestra bebé. Sé que no será el mejor cumpleaños, porque nos toca luchar para que nuestro pueblo no sufra. Pero, con todo y todo, ¡feliz cumpleaños, mi amor!", escribió el presidente millennial en sus redes sociales.

La primera dama de El Salvador cumplió ayer 35 años de edad. Bukele y Gabriela son la pareja presidencial más joven de la región y ambos gozan de más del 90% de aprobación de la población salvadoreña por su gestión en el poder.

Gabriela, una profesional de la psicología, ha estado liderando una iniciativa, a través de Bienestar Social de El Salvador, entregando paquetes de comida a familias directamente afectadas por la emergencia del coronavirus.



El objetivo del plan de la primera dama es llevar alivio económico a las familias mayormente vulnerables ante la crisis sanitaria.

Bukele, por su parte, anunció que esta semana se comenzará a entregar 300 dólares a familias de bajos recursos, plan para el que su gobierno destinará unos 450 millones de dólares.

El Salvador acumula 30 casos confirmados de COVID-19 y un muerto, por lo que el gobierno decretó desde el pasado 21 de marzo cuarentena domiciliar obligatoria por 30 días.