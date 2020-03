Grupo de Hondureños en EEUU regresa a su país y hará cuarentena por COVID-19

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de 17 hondureños que se encontraba en Estados Unidos regresará a Honduras y serán puestos en cuarentena durante 14 días al ingresar al país, donde una protesta de población que exige alimentos ante la emergencia causada por el COVID-19 terminó este viernes con al menos cuatro detenidos.



El grupo llegó este viernes a Nicaragua en un vuelo procedente de Houston (EEUU), aunque en un principio el Gobierno nicaragüense había negado su arribo por causas no precisadas por las autoridades.



Sin embargo, la Embajada de Honduras en Nicaragua hizo una gestión ante el Gobierno de ese país para que permitiera el ingreso de los hondureños y luego autorizará su salida hacia Tegucigalpa en un autobús, explicó a medios locales en Tegucigalpa, vía teléfono, la embajadora hondureña en Managua, Diana Valladares.



El grupo ingresará a Honduras en las próximas horas por la aduana Las Manos, fronteriza con Nicaragua, y una vez en el país, seguirán el mismo protocolo que otros hondureños y extranjeros residentes que entraron en esta nación en los últimos días.



La diplomática hondureña agradeció la colaboración de Nicaragua y señaló que hay otro grupo de hondureños que tenía previsto retornar al país desde Managua, vía aérea, pero desistieron luego de que le legación diplomática les notificó que por ahora está prohibido.



El pasado fin de semana un grupo de 39 hondureños que estaba en Colombia regresó a Honduras, donde permanecen todavía en cuarentena.





ENFRENTAMIENTO



Al menos cuatro personas fueron detenidas este viernes en un enfrentamiento entre policía y manifestantes en el municipio de Taulabé, en el departamento de central de Comayagua, que exigen al Gobierno alimentos ante la emergencia causada por el COVID-19 que deja un muerto y 67 casos positivos.



La Policía hondureña desalojó a los manifestantes, lo que derivó en forcejeos y empellones, según imágenes divulgadas por la televisión local.



Los ciudadanos arrojaron piedras y otros objetos contra los policías y estos en su avanzada usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que exigen alimentos.



El Gobierno inició el miércoles la distribución de 800,000 raciones de alimentos a las familias más vulnerables para asegurar que se queden en casa y evitar la propagación del virus.



ALIMENTOS Y SALUD, PRIORIDAD DEL ESTADO



La salud y la alimentación del pueblo es "la prioridad" del Estado de Honduras durante la crisis del coronavirus, aseguró el presidente del Banco Central del país, Wilfredo Cerrato.



"Estamos otorgando salud, luego alimentos de las personas y ahora estamos evaluando el tema de cómo reactivar a las pequeñas y medianas empresas", dijo Cerrato en un comunicado divulgado por la Presidencia hondureña.



Anunció además que el Gobierno analiza una propuesta relacionada a subsidiar por tres meses a los trabajadores que sean suspendidos durante la emergencia.





Sin embargo, Cerrato indicó que hasta el momento no han logrado identificar de dónde saldría el dinero para apoyar a esos empleados, lo que tendría un impacto de alrededor de 8,000 millones de lempiras (323 millones de dólares), es decir, "más de los impuestos que el Estado recibiría en abril".



"El que solo está pensando en contar cuánto va a ganar este año, está equivocado, aquí es cómo minimizamos las pérdidas de los dos sectores (público y privado), si no, no se va a poder salir, porque la demanda de dinero es impresionante", explicó.



Para superar la crisis, añadió Cerrato, se necesita "sacrificios tanto del sector público como del privado y, por lo tanto, las ideas ahora en la mesa son bienvenidas".



Honduras se encuentra en emergencia sanitaria y bajo un toque de queda absoluto para tratar de frenar la propagación del virus.