Vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, da positivo por coronavirus

Madrid.



La vicepresidenta del gobierno español Carmen Calvo, ingresada desde hace dos días en un hospital madrileño por una infección respiratoria, dio positivo por coronavirus, informó este miércoles un comunicado del ejecutivo.



"La vicepresidenta Carmen Calvo ha dado resultado positivo en coronavirus en la última prueba médica que le fue realizada ayer (martes)" y "evoluciona favorablemente", señala el texto.

La número dos del ejecutivo de Pedro Sánchez, de 62 años, fue ingresada el lunes en una clínica madrileña por una infección respiratoria y se le practicó un primer test que resultó negativo pero no concluyente, había informado previamente el gobierno.







También fueron contagiadas por coronavirus dos otras ministras del gobierno socialista, Irene Montero (Igualdad) y Carolina Darias (Política Territorial), la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y los presidentes regionales de Madrid y Cataluña.



Con más de 3.400 fallecidos, España se convirtió este miércoles en el segundo país con más decesos por el coronavirus por delante de China, paìs con el cual cerró un contrato de 432 millones de euros para adquirir material sanitario.



En una semana que ya se auguraba "muy dura", España cuenta por cientos sus muertos diarios: 462 el lunes, 514 el martes y 738 este miércoles, cifra récord en el país.





China, lugar de origen de la pandemia, registraba hasta la fecha 3.281 víctimas mortales y solo Italia, con 6.820 decesos en su último balance, se sitúa por delante de España.



Desde el 14 de marzo, los casi 47 millones de españoles viven confinados en sus casas, que solo pueden abandonar para ir a trabajar si no pueden hacerlo a distancia o para actividades imprescindibles como comprar comida o medicamentos.



El Congreso debe ratificar por la tarde la prórroga del estado de alarma hasta la medianoche del 11 al 12 de abril decretada por el gobierno, que descarta detener toda la actividad económica no esencial como hizo Italia.



"Ya estamos en una situación que con el decreto del estado de alarma se ha parado mucho la actividad económica", defendió la ministra de Economía Nadia Calviño en la radio RNE.



"El objetivo no debe ser parar actividad, sino proteger a los trabajadores", insistió la ministra.