Rand Paul, primer senador de EEUU en dar positivo por Covid 19

Washington, Estados Unidos.

El congresista Rand Paul, quien ha criticado el gasto de emergencia por coronavirus, se convirtió en el primer senador estadounidense en dar positivo por COVID-19, dijo el domingo la oficina del legislador republicano.



Un comunicado de un miembro de su personal dijo que estaba en cuarentena pero que permanecía asintomático.



Mientras los congresistas estadounidenses trabajan en un paquete de rescate multimillonario para ayudar a la economía estadounidense a paliar el vendaval de la pandemia, Paul ha votado al menos dos veces en contra de los fondos de emergencia.



Paul, de 57 años, es el tercer miembro del Congreso del que se sabe que contrajo el virus. Dos miembros de la Cámara de Representantes, Ben McAdams de Utah y Mario Díaz-Balart de Florida, anunciaron anteriormente resultados positivos.





El senador por Kentucky "se siente bien y está en cuarentena. No presenta síntomas y fue examinado por precaución debido a sus numerosos viajes y eventos", dijo un comunicado de su personal.



Paul no estaba al tanto de algún contacto directo con una persona infectada, agregó la nota, que detalla que la oficina del senador en Washington había comenzado a operar remotamente hace 10 días, por lo que "prácticamente ningún personal ha tenido contacto con el senador Paul".



No se detalló cuándo fue hecha la prueba.



El miércoles, Paul votó en contra de un paquete de estímulo de 100,000 millones de dólares para hacer frente al virus.

El proyecto de ley, que fue aprobado por una votación de 90-8, establece que se realicen pruebas de virus gratuitas y estableció pagar la licencia por enfermedad para algunos trabajadores desplazados.



El senador argumentó que el Congreso debería costear las medidas recortando fondos destinados a guerras u otros programas "frívolos", informó el Louisville, Kentucky Courier-Journal.



A principios de mes, se opuso a un plan bipartidista de 8.000 millones de dólares para fondos de emergencia de coronavirus.