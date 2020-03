Cómo enfrentar al coronavirus, la clara explicación del doctor Alfredo Miroli 

San Pedro Sula, Honduras.

El científico argentino Alfredo Miroli, médico especialista en inmunología, hace una explicación clara y exacta sobre lo qué es el COVID-19 y las mejores acciones para evitar su propagación.

El también presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán, provincia en el noroeste argentino, fue entrevistado por un canal de televisión donde compartió una explicación sencilla sobre cómo enfrentar la amenaza del coronavirus con las mejores herramientas.

El médico dijo que la vacuna contra el coronavirus comenzará a experimentarse en abril, y podría estar disponible en seis meses, lo que sería un tiempo récord. Al dar la explicación sobre el contagio y la comparación con otros virus, dijo que la mejor defensa es lavarse con jabón y quedarse en casa al menos dos semanas.

Aquí les compartimos esa entrevista:

“Cuando enfrentamos un desafío infeccioso como fue el SIDA o el cólera, se puede presentar un temor en la población. Eso comienza a generar discriminación, que termina afectando la vida cotidiana”, inició el especialista en una entrevista televisiva.

“Estamos frente a un virus grandote y pesado, es un virus de 200 nanómetros, tiene una serie de proteínas y proteínas con azúcar que lo hacen pesado”, describe Miroli sobre el coronavirus.

También se refiere al brote que tiene en vilo al mundo; es decir, como uno que tiene características fuertes y que resiste en el exterior un buen tiempo. Además, enfatiza en que la medida más importante es lavarse las manos antes de llevarlas a la boca, las manos o la nariz.

El virus puede durar mucho tiempo

Asimismo, se mostró optimista en que la vacuna funcione y que se aplicaría desde abril, pero acotó que debe ser accesible para la sociedad, sin intereses económicos de por medio.

“El virus por la piel no penetra, no viene con serrucho para abrir mi piel. Por mucosa sí, ahí sí”, explica el médico infectólogo. Ante la consulta sobre qué posibilidades tenemos de contraer el virus y no tener síntomas, el especialista dijo: “Hay un 80% de probabilidades de tener el virus y no presentar problemas ¿Qué chances tengo de que me mate? Un 3%. Por lo tanto, es un virus que hasta el momento hay unas 17 personas afectadas cada un millón”.

“El jabón y agua es muchísimo más eficiente que cualquier otra cosa. No gaste plata innecesariamente. Lo más importante además es que si vengo de un lugar donde hay síntomas, quedarnos en casa para no dañar a otros. Pasan los 15 días, y esa persona puede circular normalmente”, comentó.

Para cerrar y ante la consulta sobre una ola de casos durante el invierno, Miroli afirmó: “En invierno estamos amontonados para tener calor. El virus respiratorio nos tiene a todos cerca y en el frío, dura más afuera que durante el calor, salvo que se logre la vacuna, el virus puede durar mucho tiempo. Es importante que sea masivo y una gesta mundial y no solamente a los países ricos. Tengo miedo en la misión meramente económica de la vacuna, porque si sale, la merecemos todos”.

Sobre Alfredo Miroli

Alfredo Miroli es muy reconocido en la provincia de Tucumán, y su testimonio sobre el coronavirus vale tenerlo en cuenta como una guía para los ciudadanos en Colombia y en América Latina.

El médico es famoso por protagonizar la campaña antidrogas que quedó en la memoria de muchos, ya que sus coprotagonistas eran "Fleco y Male", dos adolescentes que desconocían el efecto de los estupefacientes.