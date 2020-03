Bukele envía a una de sus ministras a cuarentena tras viaje a México

San Salvador.

Varios ministros del Gobierno de El Salvador han sido obligados a cumplir las drásticas medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele para evitar la propagación del coronavirus al vecino país.

La ministra de Vivienda Michelle Sol y el viceministro de Transporte Saúl Castelar fueron puestos en cuarentena preventiva tras regresar de México junto a cientos de viajeros que fueron enviados a albergues en El Salvador hasta que se determine que no son portadores del letal virus.



Sol informó en su cuenta de Twitter que “hace unos días” viajó a México con dos personas más de su equipo para participar de una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su regreso fueron puestos en aislamiento, “como todos”.

La ministra ha estado documentando en redes sociales su cuarentena para informar a sus familias y amigos que se encuentra bien.

"Gracias a Dios ya desayunamos, nos realizaron nuestros chequeos médicos y estoy con mi jornada de trabajo (ni modo por teléfono) en apoyo a las acciones ejecutadas por nuestro Gobierno” escribió junto a la imagen de su desayuno que contenía dos panes, huevo, plátano frito, frijoles y café.



Al menos unos 1,500 salvadoreños y extranjeros se encuentran en hostales, albergues y hoteles habilitados por el Gobierno de Bukele para permanecer en cuarentena.

Sol reconoció que no ha sido fácil permanecer en el albergue. "Hay momentos en los que la desesperación me gana y veo que no soy la única, porque no hace falta estar muy cerca de alguién para ver en sus ojos la tristeza o la angustia, pero todos los que guardamos cuarentena estamos conscientes que es por el bien de quienes más amamos", escribió.



Bukele le envió un mensaje de aliento a través de la misma red social. "De verdad me ha dolido en el alma dejarte en cuarentena, pero tenemos que dar el ejemplo", dijo el mandatario.

A pesar de no tener ningún caso confirmado de COVID-19, El Salvador ha extremado en las últimas semanas las medidas de prevención, entre estas limitar la concentración de personas, por lo que el Ejecutivo anunció el cierre de todas las operaciones aéreas comerciales.



El Salvador, junto a Nicaragua y Belice, son los únicos países de Centroamérica que a la fecha no registran oficialmente casos confirmados de coronavirus.



Bukele anunció este día el cierre de las operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional "Óscar Arnulfo Romero".