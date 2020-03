López Obrador no quiere dejar de abrazar a pesar del coronavirus

México.

Si algo caracteriza a Andrés Manuel López Obrador, quien presume de haber recorrido todos los municipios de México, es su cercanía con la gente. Y de momento, por mucha crisis mundial que haya desatado el coronavirus, no parece dispuesto a renunciar a esta cualidad que lo llevó a la presidencia.

"Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada los infortunios y las pandemias", dijo ayer domingo el presidente mexicano en uno de sus mítines con aires de sermón eclesiástico celebrado en Marquelia, sureño estado de Guerrero.

En todo Cruz Grande nos pararon; tuve que bajarme varias veces de la camioneta. Es intenso, pero reconforta el cariño de la gente. pic.twitter.com/fvnMaObGaE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa con su agenda pese a la emergencia por el COVID-19.

"Abrazos, no balazos"

Durante las últimas semanas, conforme se agravaba la epidemia y llegaban los primeros casos a México, aumentaba la expectativa por ver cómo reaccionaría López Obrador, cuyo lema de campaña fue "Abrazos, no balazos".



En su conferencia de prensa matutina del 4 de marzo, desdeñó las recomendaciones que había en otros países de limitar los contactos físicos para frenar los contagios. "Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar... Hay que abrazarse, no pasa nada", expresó desde el atril de Palacio Nacional.

¿A poco no es un paraíso este lugar? pic.twitter.com/vG3c0BCQvi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 16, 2020

Estas palabras, que en su momento no tuvieron gran repercusión, se hicieron virales la semana pasada, cuando ya había casos de COVID-19 registrados en México.



El presidente mexicano, que denunció una campaña de desinformación en su contra por la difusión tardía de ese comentario, actualizó entonces su recomendación e invitó a los mexicanos a darse la mano con la mente, como ya ocurre durante las misas católicas.



"Perdonemos, no odiemos, amémonos, llevemos a la práctica el amor al prójimo. ¿Para qué abrazarnos si puede haber algún problema? Con la mente, eso es más importante, internalizar ese pensamiento de amor y de fraternidad", expresó en su conferencia matutina del pasado viernes.



Pero poco duraron los abrazos mentales de López Obrador. Esa misma tarde acudió a la convención anual de la banca mexicana en Acapulco, donde no solo dio la mano a decenas de banqueros sino que también quitó importancia a las consecuencias del coronavirus mientras el peso mexicano se desplomaba hasta su mínimo histórico.



"Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias. No puedo hablar de qué circunstancias porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos, no los políticos", expresó poco preocupado.