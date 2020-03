Ortiz-Jones, opción demócrata para quitar a los republicanos un escaño texano

Houston.



Gina Ortiz-Jones, de origen filipino y excombatiente en la guerra de Irak, se ha convertido en unas de las mejores opciones del Partido Demócrata para hacerse con uno de los distritos congresuales más importantes del estado de Texas y más grandes del país.



El Distrito 23, donde el 70 % de su población es de origen latino, cuenta con más de 500 millas de extensión desde San Antonio hasta El Paso, y en las últimas elecciones no ha presentado una tendencia histórica clara de apoyo a uno de los dos partidos tradicionales de EE.UU.



De hecho, en 2018, el representante republicano Will Hurd, que no buscará la reelección este año, ganó con un margen mínimo de diferencia, al lograr el 49,2 % de los votos, por el 48,7 % que cosechó la propia Ortiz-Jones, que entonces exigió un recuento de votos.



Ortiz-Jones cree que en este 2020 existe una mejor oportunidad de ganar, pero no por la decisión de Hurd de no postularse, sino porque, dice, se ha dedicado a conseguir la atención y confianza del electorado tanto para las primarias de este martes como en las elecciones del próximo 3 de noviembre.



Por ello, desde 2018 se ha esforzado para que el votante sepa que conoce los "problemas que más le afectan", que está "siempre presente en la comunidad" y que está dispuesta a "luchar por los confían su voto" en ella, recalcó Ortiz-Jones en entrevista con Efe.





Según la aspirante, que ha declarado ser abiertamente homosexual, su plataforma política tiene como tema principal reformar la salud pública, específicamente porque en 3 de los 21 condados que conforman su distrito no cuentan con un médico para atender a la población.



Este es un tema sensible para la candidata, cuya madre, que llegó a EE. UU. de Filipinas hace más de 40 años con un título de docente y se dedicó a enseñar en escuelas públicas de San Antonio, es sobreviviente de cáncer de colon.



Ortiz-Jones asegura que en Texas el 45 % de la población menor de edad no cuenta con un seguro de salud público o privado, y que por eso tratará que cada familia de bajos recursos en el estado tenga derecho a una cobertura médica.



Un buen ejemplo, añade la precandidata, es la ciudad fronteriza de Presidio (Texas), con una población que bordea los 5.000 habitantes y en donde el hospital más cercano está a 80 millas de distancia.



Insiste en que la retórica actual impulsada por los republicanos y las alas más conservadores del estado y del país que "condena" a las mujeres e inmigrantes que obtienen cuidado público hace "daño" y genera desinformación.



Ortiz-Jones hace referencia a la medida que entró en vigencia el pasado 24 de febrero por la cual los inmigrantes que opten por la residencia permanente, busquen cambiar su estatus o aspiren a un visado estarán sujetos al escrutinio del Gobierno para determinar si usa o puede llegar a requerir de beneficios públicos para subsistir y conocida como "carga pública".



"Al punto de que muchas mujeres embarazadas no tienen asistencia prenatal porque creen que afectará su estatus migratorio en caso de que quieran regularizar su situación legal", sostuvo Ortiz-Jones, graduada de la Universidad de Boston donde estudió economía.



En inmigración, apoya una reforma migratoria integral que refleje los valores morales de los estadounidenses y trate con dignidad a los refugiados y los que están buscando hacer patria en este país, y también secunda la regularización de los llamados "soñadores", de los cuales uno de cada seis en el país vive en Texas.



"Forman parte de nuestra economía y sería una broma no cumplir la promesa que le hicimos a esa generación de jóvenes que busca el bienestar de su familia y son el futuro de nuestra nación", señaló la veterana de guerra que trabajó en el Gobierno del presidente Barack Obama como asesora en comercio e inversiones.



Ortiz-Jones, que formó parte de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas de EE. UU., tendrá que vencer en las primarias a sus rivales demócratas, entre ellos Efraín Valdés, exalcalde de la ciudad de Del Río (Texas) y juez del condado Valverde, y al exfiscal Jaime Escuder.



De ganar Ortiz-Jones, cuya campaña ha recaudado más de 2,5 millones de dólares, se enfrentaría en noviembre con quien parece ser el candidato republicano con mayores opciones: el hispano Tony Gonzáles, quien ha logrado recaudar cerca de 400.000 dólares hasta el momento.



Para Ortiz-Jones, estas elecciones marcarán la pauta en su carrera política y en el Distrito 23, que podría elegir a la primera filipina, lesbiana y exmilitar al Congreso de Estados Unidos.