Putin desafía a EEUU con las nuevas armas hipersónicas de Rusia

Moscú, Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin afirmó que los sistemas de armas hipersónicas con que cuenta el país garantizan el "equilibrio estratégico" en el mundo, en una entrevista publicada este lunes por la agencia oficial TASS.



"Por primera vez hemos creado sistemas de armas ofensivas que no hay en el mundo. Ahora son ellos (los estadounidenses) los que van a la zaga. Esto es algo que no había ocurrido nunca", dijo el jefe del Kremlin, que añadió: "Ante todo, me refiero a los sistemas de ataque hipersónicos, incluidos los de alcance estratégico".



Acusó a Estados Unidos de intentar romper la estabilidad y el equilibrio estratégico con la creación de sistema de defensa antimisiles, "suponiendo que si contaban con un paraguas antimisiles la otra parte no podría responder en caso de que ellos empleasen armas nucleares".





"Pero con estos nuevos sistemas (hipersónicos), incluidos aquellos que superan fácilmente cualquier sistema de defensa antimisiles, hemos conservado esta estabilidad y el equilibrio estratégico. Y esto es sumamente importante no solo para nosotros, sino también para la seguridad internacional", explicó Putin.



El mandatario aseguró que Rusia no tiene la intención de hacer la guerra a nadie, y añadió: "Lo que haremos es crear condiciones para que a nadie se le pase por la mente lanzar una guerra contra nosotros".



Al mismo tiempo, recalcó que Rusia en materia de defensa se atiene al principio de la suficiencia razonable y recordó que el país ocupa el séptimo lugar en el mundo en gasto militar.

"Nos superó Estados Unidos. Donald (Trump) me dijo que para el próximo año han aprobado un presupuesto disparatado. Entiendo que 738,000 millones...", dijo Putin.



A la pregunta del periodista de si el presidente estadounidense le había dado esa cifra jactándose, el presidente ruso respondió: "No, se lamentó. Dijo que es demasiado gasto. Está obligado a hacerlo. Él, como dice, es partidario del desarme". EFE