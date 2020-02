Viceministro de Salud iraní se contagia de coronavirus

Teherán, Irán.

El coronavirus provocó tres nuevas muertes en Irán, alcanzando a 15 los fallecidos por COVID-19 en el país, y la cifra de contagios sumó otros 39 casos, entre ellos el viceministro de Salud, Iraj Harirshi, se informó este martes.



"Anoche tuve fiebre y las pruebas preliminares dieron positivo", afirmó el viceministro en un video. "Me he aislado desde mi última prueba (...) y comencé el tratamiento", añadió Harishi quien la víspera tosió y parecía transpirar durante una conferencia de prensa.



Entretanto el ministerio de Salud confirmó este martes 34 nuevos casos y tres muertes. Dos mujeres mayores que sufrían otras patologías en Saveh (provincia de Markazi, centro), y un enfermo en la provincia de Alborz (norte), informó la agencia oficial Irna.





La mayoría de los afectados han estado recientemente en Qom, afirma el ministerio. Su portavoz, Kianuche Jahanpur, indicó que se confirmaron 16 nuevos casos en Qom, nueve en Teherán y dos en Alborz, Gilan y Mazandaran, respectivamente. Pero, el virus se ha expandido hacia otras provincias, en el norte y sur del país.



El presidente Hasan Rohani llamó a la calma, afirmando que esta epidemia no es peor que otras que ha sufrido el país. "Un imprevisto amenazador puede siempre autoinvitarse, pero debemos continuar avanzando", declaró a la TV oficial.



Irán es el segundo país con más muertos por COVID-19, tras China continental, con más de 2,600. Según el ministerio de Salud iraní, se han detectado 95 casos en su territorio.



Los países vecinos han anunciado medidas restrictivas a los desplazamientos con Irán y eventuales cuarentenas. Emiratos, importante socio comercial de Teherán, suspendió vuelos, al igual que Armenia, Kuwait y Turquía.

OMS posterga misión

Por otra parte, una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que debía viajar este martes a Irán, fue postergada sin que se brindara una nueva fecha.

"La misión está siempre programada, pero no para hoy", señaló en Ginebra Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la había anunciado el lunes de noche.



Qom, epicentro de la epidemia, no ha sido puesta bajo cuarentena, pero se suspendieron actos religiosos y el mausoleo de Mahoma fue clausurado.



Irán busca aún el origen del virus en su territorio. El ministro de Salud, Said Namaki, afirmó que uno de los muertos en Qom era un comerciante que viajaba con frecuencia a China.