Congreso de El Salvador suspende sesión tras enfrentamiento con Bukele

San Salvador.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Mario Ponce, suspendió este lunes una sesión plenaria extraordinaria en la que se buscaría aprobar un polémico préstamo para un plan gubernamental, y por el cual existe una tensión política entre el Gobierno y el Congreso, cuya sede fue militarizada el domingo.



"Se suspende hasta nuevo aviso la sesión plenaria extraordinaria que estaba programada para este día", publicó Ponce en su cuenta de Twitter.



El líder del Congreso sostiene una reunión privada con los miembros de la Junta Directiva del órgano Legislativo y de la Comisión Política, según confirmó a Efe un portavoz de comunicaciones de la Asamblea Legislativa.





El presidente Nayib Bukele no tardó en reaccionar ante el anunció de Ponce y señaló en su cuenta de Twitter: "los diputados están ofendidos y castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy".



"De nuevo mintieron, no es de extrañarse, lo hacen siempre. Lo que no entiendo, es cómo hay gente que los defiende, aunque sean una minoría".

Derecho a la insurrección

Bukele ingresó el domingo al edifico de la Asamblea Legislativa acompañado de militares y policías con armas de guerra por la negativa de los diputados de aprobar dicho préstamo.



Se tenía previsto que este lunes los 84 diputados discutieran y posiblemente aprobaran el préstamo por 109 millones de dólares, otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), para ejecutar la tercera fase del Plan Control Territorial.





Bukele ha dado a los diputados toda esta semana para avalar dichos fondos, de lo contrario amenazó con realizar una acción similar a la de la tarde del domingo.



El presidente señaló el domingo, durante un discurso ante un conglomerado de seguidores, que si los diputados "no aprueban el préstamo esta semana el Consejo de Ministros los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución".

Dicho artículo "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección", para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".



Bukele convocó el viernes a la ciudadanía para que se presentaran la tarde del domingo a la sede del Congreso para presionar a los diputados para que avalaran dicho préstamo. Sin embargo, no hubo sesión plenaria porque solo llegaron 20 diputados de los 84 en el Parlamento.



El mandatario también llamó a una insurrección, pero luego cambió su discurso y pidió paciencia a la ciudadanía e indicó que esperará que durante esta semana los diputados "apoyen el trabajo del Gobierno en materia de seguridad". EFE