Ombudsman salvadoreño: militarización en el Congreso puso en riesgo al país

San Salvador.



El ombudsman de El Salvador, José Apolonio Tobar, señaló este lunes que el despliegue militar y policial montado el domingo en la Asamblea Legislativa puso en "riesgo" al país centroamericano.



Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió el domingo en el Congreso salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular y dio a los parlamentarios una semana para avalar los fondos.



"Lo de ayer (el despliegue militar) no era necesario, ese despliegue militar solo puso al país en riesgo y en alta vulnerabilidad", apuntó el Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos.



Tobar indicó que "ayer se estuvo al borde de generarse una convulsión social más fuerte y más radical de la que ahora tenemos en el país producto de la violencia".





El ombudsman reiteró su llamado a las partes involucradas, los órganos Ejecutivo y Legislativo, a dialogar para buscar una solución a dicha situación y evitar "una crisis política que no contribuiría en nada y que acabaría con todos los logros alcanzados tras la finalización de la guerra".



El Salvador vivió un fin de semana de tensión política e incertidumbre por el rechazo de la Asamblea Legislativa de aprobar un préstamo por 109 millones de dólares, otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), para financiar la tercera parte del Plan Control Territorial.



Bukele convocó el viernes a la ciudadanía para que se presentasen la tarde del domingo a la sede del Congreso para presionar a los diputados para que avalaran dicho préstamo. Sin embargo, no hubo sesión plenaria porque solo llegaron 20 diputados de los 84 en el Parlamento.





El mandatario también llamó a una insurrección, pero luego cambió su discurso y pidió paciencia a la ciudadanía e indicó que esperará que durante esta semana a que los diputados "apoyen el trabajo del Gobierno en materia de seguridad".



Además, señaló que, si los diputados no aprueban el préstamo, "su salida ocurrirá de manera democrática en la próxima jornada electoral del 28 de febrero de 2021".

En espera de la sesión plenaria

Tras la tensión política del fin de semana, El Salvador ha amanecido sin sobresaltos y se espera que los 84 diputados se presenten a una sesión plenaria convocada por el presidente del Congreso, Mario Ponce, para este lunes a las 12.00 hora local (18.00 GMT).

Ponce también convocó la mañana de este lunes de "carácter urgente" a los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Política del órgano de Estado.



Por su parte, el mandatario salvadoreño ha publicado en los últimos minutos en su cuenta de Twitter que los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) , a los que llama "mismos de siempre", no "condenan que los diputados tengan secuestrado los fondos de la seguridad".



"No condenan que los diputados tengan secuestrados los fondos de la seguridad, mientras financian pandillas y les prestan polígonos de tiro para entrenarlos a matar a los salvadoreños. Pero condenan el acto de ayer (militarización del Congreso), cuando no se quebró un solo vidrio, ni se manchó un solo muro", dijo.