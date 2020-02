Brasil repatriará a sus ciudadanos de la ciudad china de Wuhan

Sao Paulo, Brasil.



El gobierno de Brasil anunció en un comunicado este domingo que repatriará a sus ciudadanos que se encuentran en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia del nuevo coronavirus.



"Traeremos a todos los brasileños que se encuentran en aquella región y que manifiesten su deseo de regresar a Brasil", dice la nota emitida por los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores.



El comunicado no informa cuántos brasileños aún están en la ciudad china, ni específica cuándo se iniciará el operativo de repatriación, pero explica que todos los ciudadanos que regresen de esta forma deberán someterse a una cuarentena "de acuerdo con procedimientos internacionales".

Un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Portugal repatrió a varios portugueses de la ciudad china de Wuhan.



La logística del viaje estará a cargo de la Fuerza Aérea Brasileña, en tanto que la embajada de Brasil en Pekín se encargará de la organización e información.



El texto oficial agrega que dos brasileñas que también tenían nacionalidad portuguesa dejaron China en un vuelo a Europa.



Más temprano este domingo un grupo de brasileños en Wuhan había difundido un video en YouTube en el que pedían al presidente Jair Bolsonaro y a su canciller Ernesto Araújo ser repatriados.





Afirmaron que no había ningún caso de coronavirus o de síntomas de infección en el grupo, así como informaron su disposición a pasar por un período de cuarentena.



Si bien no ha sido informado el número actual de residentes brasileños en Wuhan, estimaciones iniciales hablaban de 70 personas, pero algunos viajaron por sus propios medios antes de que la ciudad fuera declarada en cuarentena.



El gobierno brasileño había afirmado el viernes que un operativo de repatriación estaba bajo análisis, pero que existen obstáculos diplomáticos, presupuestarios y jurídicos.



Brasil no registró ningún caso confirmado de coronavirus hasta el momento. Las autoridades aguardan el diagnóstico de dieciséis casos calificados como sospechosos.