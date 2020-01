Mujer besa a su exnovio que intentó matarla de 5 tiros

Brasil

Una mujer pidió al juez besar a exnovio Lisandro Rafael Posselt (28) durante el juicio donde es acusado de intentar matarla a tiros.

"Perdoné porque lo amo. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona, me trató como a una reina", reconoció Micheli Schlosser (25).

De acuerdo con Alegerte Tudo, Lisandro agredió agradió a Micheli Schlosser de 25 años, el 11 de agosto del año pasado en frente de una iglesia parroquial. Incluso, la víctima afirmó que tiene la intención de reanudar la relación con el individuo.

El fiscal, comunicó que la mujer recibió dos de los cinco disparos en la cabeza y logró vivir.

“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, manifestó la chica en una entrevista para Gazeta do Sul.

El juez se sorprendió cuando Micheli le pidió besar a Lisandro y de que quiera seguir en una relación después que le disparó cinco veces.

Lisandro estuvo en prisión preventiva desde agosto del año pasado y fue condenado a siete años de prisión.