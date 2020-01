En vivo: Fiscales del juicio político presentan acusaciones contra Trump

Washington, Estados Unidos.

Los "fiscales" demócratas del juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, empezaron este miércoles a exponer su caso contra el mandatario por sus presuntas presiones a Ucrania, y pidieron que se le expulse de la Casa Blanca porque ha demostrado "que se cree por encima de la ley".



Durante la segunda jornada del proceso de destitución, los siete congresistas demócratas de la Cámara Baja reconvertidos en "fiscales" del juicio político en el Senado iniciaron un alegato contra Trump que podría extenderse hasta el viernes, dividido en tres jornadas de ocho horas cada una.





"Donald J. Trump ha actuado como temían (los padres fundadores de EEUU), al abusar del poder de su cargo para buscar ayuda extranjera con el fin de mejorar sus perspectivas de reelección", dijo al comenzar la sesión el jefe de los "fiscales", Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.



Schiff aireó su denuncia de que Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, a su exigencia de que el Gobierno de ese país accediera a investigar al exvicepresidente estadounidense Joe Biden, posible rival suyo en las elecciones de noviembre próximo.



"(Trump) negó ayuda militar a un aliado estratégico que estaba en guerra con Rusia, y lo hizo con el fin de lograr ayuda extranjera para su reelección, en otras palabras, para hacer trampas" e incurrir en "corrupción", sostuvo Schiff.

Estados Unidos | El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, denunció el martes al presidente Donald Trump y a los líderes republicanos del Senado por negarse a permitir testigos o documentos adicionales en el juicio político. (1/3)#AN7 pic.twitter.com/vKXDJsvL8X — Antena Noticias 7 (@ANoticias7) January 21, 2020

Demócratas piden condenar a Trump

Eso, continuó, "socavó la integridad de las elecciones libres y justas" de Estados Unidos y minó "la seguridad nacional" de EEUU al retener temporalmente la ayuda militar a Ucrania aprobada por el Congreso, que finalmente se entregó tras una pausa que Trump atribuye a motivos ajenos a sus presiones al Gobierno ucraniano.



Pero además, "cuando se expuso la trama armada por el presidente", Trump decidió "encubrir su negligencia", al "negarse categóricamente y obstruir por completo la investigación para un juicio político" iniciada por los demócratas en la Cámara Baja, agregó Schiff.

Vea: Trump confía en la lealtad de los republicanos en el Senado en impeachment



El congresista resumía así los dos cargos políticos que la Cámara Baja ha imputado a Trump, los de abuso de poder y obstrucción al Congreso, y confiaba en que resulten en su destitución.



"Si no se le condena (en el juicio político), el abuso de su cargo del presidente Trump y su obstrucción alterarán de forma permanente el equilibrio de poderes entre las ramas de Gobierno" de EEUU, advirtió Schiff.



"La negligencia del presidente no puede evaluarse en las urnas (en las elecciones presidenciales de noviembre), porque no podemos asegurarnos de que ese voto se ganara de forma justa" y sin interferencias extranjeras solicitadas por Trump, opinó.



Schiff afirmó que los "fiscales" demócratas expondrán esta semana "pruebas abrumadoras" de la presunta corrupción de Trump, pero también alertó de que el proceso no será "justo" si la Casa Blanca no cede y les entrega más documentos, además de permitir la comparecencia de testigos como el exasesor John Bolton. EFE