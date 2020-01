Otros 1,000 migrantes hondureños cruzan a Guatemala rumbo a EEUU

Washington, Estados Unidos.

Más de 1,000 hondureños cruzaron este jueves el punto fronterizo de Agua Caliente e ingresaron a Guatemala, como parte de la caravana que el miércoles salió desde San Pedro Sula, norte de Honduras, con el fin de llegar a Estados Unidos.



Los inmigrantes, en su mayoría, jóvenes, entre hombres, mujeres y muchos niños, cruzaron el reten de la frontera corriendo y coreando la consigna "Fuera JOH" (Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras).



Minutos antes de que cruzara el masivo grupo, hacia las 08.00 hora local (14.00 GMT), lo hizo otro conformado por unas 200 personas.

Familias migrantes avanzan caminando por Guatemala hacia Estados Unidos.



Entre los que esperaban a pocos metros del edificio de aduanas y de una posta policial, uno comenzó a gritar varias veces "Vámonos", y comenzó la movilización.



"Hay muchos que se fueron sin hacer el control migratorio, aprovecharon irse en medio del relajo de gente que salió", comentó miembro de la Policía Nacional que platicaba con un empleado de una institución de protección civil asignado en Agua Caliente.



Al llegar a la aduana de Guatemala, autoridades de ese país le indicaron a los inmigrantes que tenían que hacer filas en orden y que serían atendidos.



Efe pudo constatar que a la llegada de los inmigrantes no hubo ningún incidente violento.



Muchos de los integrantes de la caravana, que habían salido de San Pedro Sula el miércoles en la madrugada, pernoctaron anoche en la ciudad de Nueva Ocotepeque, de donde más 500 salieron hacia las 03.00 hora local de hoy (09.00 GMT) hacia Agua Caliente.



Otros salieron un poco más tarde de Nueva Ocotepeque y llegaron a Agua Caliente, después de caminar unos 20 kilómetros o viajando en autobuses y otro tipo de vehículos, llegando a la frontera hacia las 06.00 hora local (12.00 GMT).



A pocos kilómetros de la frontera, los inmigrantes pasaron un reten policial y militar, donde les exigían sus documentos personales y eran retenidos los jóvenes menores de edad, a quienes se les exige pasaporte.



Muchos hombres y mujeres no portaban su carné de identidad, ni pasaporte, aunque el segundo requisito no es necesario para ingresar a Guatemala, para los adultos, pero sí es requisito indispensable para todos los menores de edad, además de la autorización de sus padres.





Varios de los inmigrantes, antes de llegar a Agua Caliente, y otros que ya estaban en el sitio, dijeron a Efe que estaban "esperando más compañeros para irnos todos juntos".



"Estamos esperando a otro grupo fuerte que viene atrás", dijo un inmigrante procedente de El Progreso, departamento de Yoro, norte hondureño, de donde proceden muchos de los miembros de la caravana.

Vea: Hondureños que lleguen a México sin visa serán deportados



Agregó que su especialidad "está en el bar, así que espero hallar trabajo en un bar, de ser posible en Estados Unidos", agregó.



Efe también pudo constatar que desde temprano centenares de inmigrantes hicieron el trámite correspondiente en el punto migratorio y aduanero que comparten Honduras y Guatemala, en un mismo edificio en Agua Caliente.



Los inmigrantes van con equipaje liviano, por lo general una mochila, aunque muchas madres con hijos, algunos menores de cinco años, van provistas de bolsas o maletas pequeñas. EFE