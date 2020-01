Precandidato presidencial demócrata se retira

Estados Unidos

El senador por Nueva Jersey (EEUU) Cory Booker anunció este lunes que suspende su campaña presidencial para las primarias demócratas tras un año de carrera a la nominación.



Cory Booker, quien nunca llegó a estar entre los cinco primeros en las encuestas, abandona semanas antes de que tenga lugar el caucus de Iowa el próximo 3 de febrero, en la que es la primera cita de las primarias demócratas.



La retirada de Booker se produce tras el reciente abandono de la senadora de California Kamala Harris, lo que deja la carrera presidencial demócrata con un solo candidato negro, Deval Patrick, quien entró en el último minuto y tampoco se encuentra entre los preferidos por los sondeos.



Los negros son un bloque demográfico vital para los demócratas en su camino a derrotar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El abandono se produce asimismo después de que por segunda vez consecutiva Cory Booker no se haya clasificado para participar en el próximo debate presidencial de los demócratas que se celebrará mañana en Des Moines (Iowa) a pesar de que había lanzado una campaña publicitaria valorada en 500.000 dólares.





"Con el corazón en la mano comparto la noticia de que he tomado la decisión de suspender mi campaña presidencial", señaló Booker a través de su perfil de Twitter.



Su campaña ha llegado a un punto en el que necesita más dinero para progresar y ganar, "un dinero que no tenemos y que es difícil de recaudar porque no estaré en el siguiente debate y porque el asunto urgente del juicio político al presidente requerirá mi presencia en Washington", agregó Booker.

No estaba dispuesto a perder

"Ha sido una decisión difícil, pero entré en esta carrera para ganar y siempre dije que no continuaría si no había un camino a la victoria", concluyó el senador.



A lo largo de su campaña, Booker ha abogado por un mensaje de paz y unidad con un tono propositivo.



También ha criticado en numerosas ocasiones la falta de diversidad racial entre los candidatos que todavía continúan en la carrera.



Cory Booker, de 50 años, se convirtió en alcalde de Newark en 2006 tras haberlo intentado también en 2002, con una campaña que si bien no le valió la victoria, fue recogida en un largometraje documental ("Street Fight") que acabó nominado a los Oscar, lo que le ayudó a ganar notoriedad pública.

Tras repetir como regidor en 2010, en 2013, tras la muerte del senador demócrata por Nueva Jersey Frank Lautenberg, se presentó y ganó tanto las primarias como las elecciones especiales que tuvieron lugar como consecuencia del fallecimiento.



Asimismo, al año siguiente, volvió a ganar las primarias demócratas y el escaño ante el republicano Jeff Bell.



La salida de Booker deja la contienda demócrata con un grueso de 12 candidatos y con el exvicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren y el alcalde Pete Buttigieg liderando las encuestas.

EFE